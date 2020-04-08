اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 07:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

500 إصابة و23 وفاة بسبب "كورونا" بين الفلسطينيين بالخارج

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:06 م
500 إصابة و23 وفاة بسبب "كورونا" بين الفلسطينيين بالخارج وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنه تم تسجيل 500 إصابة بفيروس "كورونا"، و23 حالة وفاة، بين أبناء الجاليةالفلسطينية فى دول العالم.
وأضافت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء - أن عدد الإصابات في صفوف الجالية بجميع الدول باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، بلغ 151 إصابة غالبيتهم العظمى بصحة مستقرة وجيدة، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة بالفيروس.
وذكرت أن عدد الإصابات بين أبناء الجالية في الولايات المتحدة بلغ، وفق ما يتوفر لديها من معلومات، 349 إصابة، و15 حالة وفاة.
وأكدت أن فريق عملها المختص وسفارات وبعثات دولة فلسطين في دول العالم، يتابع أوضاع الجالية والطلبة الفلسطينيين حول العالم، في ظل انتشار فيروس "كورونا".
وثمنت الوزارة دور الأطباء الفلسطينيين في الخارج، الذين يتقدمون الصفوف مع زملائهم وباسم الانسانية جمعاء في مواجهة فيروس "كورونا".
وذكرت أنه في أوروبا وحدها، يشارك نحو ألف طبيب فلسطيني، في مواجهة هذا الفيروس، ويعرضون حياتهم للخطر، مؤكدة أن ثلاثة منهم في كل من إسبانيا وأمريكا وإيطاليا توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس، مشيرة إلى أن عديد الإصابات في صفوف الأطباء والممرضين ورجال الإسعاف من أصول فلسطينية وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية.


فلسطين

وزارة الخارجية الفلسطينية

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
متحدث المترو: لا إصابات بكورونا بين العاملين بالمرفق.. والتعقيم مستمر

متحدث المترو: لا إصابات بكورونا بين العاملين بالمرفق.. والتعقيم مستمر

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة