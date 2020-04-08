50 عاما على مذبحة بحر البقر.. وضع زهور على نصب الشهداء دون احتفال.. صور

الشرقية- فتحية الديب

وضع المحاسب على الصناديلى، رئيس مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء مدرسة بحر البقر الابتدائية بقرية بحر البقر، فى الذكرى الخمسين للمذبحة.

وقال "الصناديلي" لـ"اليوم السابع"، إنه تم إلغاء الاحتفالية التى كانت تتم كل عام بالقرية، لإحياء ذكرى الشهداء من أبناء القرية، ولكن تم إلغاء جميع الاحتفالات، كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنابه صباحا لوضع الزهور على نصب الشهداء، واصطحب معه رئيس الوحدة المحلية بالقرية وطفل قام بوضع الزهور.

وفى صباح يوم الأربعاء 8 أبريل 1970م فى الساعة التاسعة وعشرين دقيقة، كانت مدرسة بحر البقر على موعد لتدخل التاريخ من باب الكوارث، حيث قامت 5 طائرات إسرائيلية من طراز إف-4 فانتوم، تزن " 1000 رطل " بقصف المدرسة وتدميرها على أجسام التلاميذ الصغار، وأسفرت الهجمات عن استشهاد 30 طفلا وقتها وبلغ عدد المصابين أكثر من 50 فيهم حالات خطيرة، وأصيب مدرس و11 شخصًا من العاملين بالمدرسة.

وقامت الحكومة المصرية بعد الحادث بصرف تعويضات لأسر الضحايا بلغت 100 جنيه للشهيد و10 جنيهات للمصاب، وتم جمع بعض متعلقات الأطفال وما تبقى من ملفات، فضلًا عن بقايا لأجزاء من القنابل، التى قصفت المدرسة، والتى تم وضعها جميعًا فى متحف، يحمل اسم المدرسة.

وكان عدد من أهالى الشهداء والمصابين قاموا فى عام 2013 بعد مرور 43 عاما على المذبحة، برفع دعوى قضائية مطالبة إسرائيل بتعويض أسر شهداء ومصابى المجزرة مادياً ومعنوياً، ولم يحصلوا على شىء حتى الآن.

ومن أسماء التلاميذ الشهداء "حسن محمد السيد الشرقاوى"، و"محسن سالم عبدالجليل محمد"، و"بركات سلامة حماد"، و"إيمان الشبراوى طاهر" و"فاروق إبراهيم الدسوقى هلال"، و" محمود محمد عطية عبدالله"، و"جبر عبدالمجيد فايد نايل"، و" عوض محمد متولى الجوهرى"، و" محمد أحمد محرم"، و" نجاة محمد حسن خليل"، و" صلاح محمد إمام قاسم"، و" أحمد عبدالعال السيد"، و" محمد حسن محمد إمام"، و" زينب السيد إبراهيم عوض"، و"محمد السيد إبراهيم عوض" و"محمد صبرى محمد الباهى"، و"عادل جودة رياض كراوية"، و"ممدوح حسنى الصادق محمد".



جانب من وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء



جانب من وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء