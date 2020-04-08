4 جهات حكومية بشمال سيناء تواصل حملة تعقيم شوارع العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها الليلة، مواصلتها بالتعاون مع مجلس مدينة العريش ومديريات الصحة والطب البيطرى والزراعة ، أعمال تطهير وتعقيم مدينة العريش ، بتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وباشراف العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة .

وقال العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أنه تم استكمال تطهير وتعقيم الموقف الجديد وحى عاطف السادات وضاحية السلام، وعدد من الشوارع والميادين ،إلى جانب استكمال تطهير، وتعقيم فروع البنوك والمصالح الحكومية وعدد من المصالح الخدمية الأخرى .

وأضاف الغندور، أن المبادرة مستمرة حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق فى مدينة العريش بالكامل ، مشيرًا إلى أن عمليات التطهير والتعقيم للمدينة ستتم يوميًا ، وذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقال الغندور أنه سبق تطهير عدد من أحياء ومناطق العريش والمصالح الحكومية ومرافق الخدمات ومجمع المدارس فى وسط المدينة

وسبق اليوم الأربعاء وأعلن سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينه نخل انه تابع اعمال رش وتعقيم مستشفى نخل التى تمت فى اطار حملة موسعة تشهدها كافة أنحاء مدينة نخل لتعقيم وتطهير المنشأت الحكومية والشوارع والمحلات.

وقدم رئيس مدينة نخل الشكر للجهات الداعمة لعمليات رش وتعقيم المستشفى التى تخدم كافة مدن وقرى وسط سيناء وحركة السفر على طريق ميناء نويبع البحرى وبقية المحافظات .

وأعلنت وحدة المكافحة لناقلات الأمراض وملاريا العريش، انها فى إطار الحملة القومية لتطهير المدارس والجامعات والمصالح الحكومية، تحت رعاية اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، والدكتور طارق شوكة مدير الصحة ومشاركة شباب الهلال الأحمر تم تطهير مديرية الطرق والنقل، وسوق الضاحية بتغطية السوق بالكامل وجميع المحلات الموجودة فى السوق.

ضم فريق العمل كلا من مهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين كمال السيد و محمد شحاته و فرج محمود وسعيد متولي وحسن عبدالرحمن و محمد عباس واحمد على برئاسة مهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش.