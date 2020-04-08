اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

4 جهات حكومية بشمال سيناء تواصل حملة تعقيم شوارع العريش

الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:35 م
4 جهات حكومية بشمال سيناء تواصل حملة تعقيم شوارع العريش محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها الليلة، مواصلتها بالتعاون مع مجلس مدينة العريش ومديريات الصحة والطب البيطرى والزراعة ، أعمال تطهير وتعقيم مدينة العريش ، بتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وباشراف العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة .

وقال  العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أنه تم استكمال تطهير وتعقيم الموقف الجديد وحى عاطف السادات وضاحية السلام، وعدد من الشوارع والميادين ،إلى جانب استكمال تطهير، وتعقيم فروع البنوك والمصالح الحكومية وعدد من المصالح الخدمية الأخرى .

وأضاف الغندور، أن المبادرة مستمرة حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق فى مدينة العريش بالكامل ، مشيرًا إلى أن عمليات التطهير والتعقيم للمدينة ستتم يوميًا ، وذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقال الغندور أنه سبق تطهير عدد من أحياء ومناطق العريش والمصالح الحكومية ومرافق الخدمات ومجمع المدارس فى وسط المدينة

وسبق اليوم الأربعاء وأعلن سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينه نخل  انه تابع اعمال رش وتعقيم مستشفى نخل التى تمت فى اطار حملة موسعة تشهدها كافة أنحاء مدينة نخل لتعقيم وتطهير المنشأت الحكومية والشوارع والمحلات.

وقدم رئيس مدينة نخل الشكر للجهات الداعمة لعمليات رش وتعقيم المستشفى التى تخدم كافة مدن وقرى وسط سيناء وحركة السفر على طريق ميناء نويبع البحرى وبقية المحافظات .

وأعلنت  وحدة  المكافحة لناقلات الأمراض وملاريا العريش، انها فى إطار الحملة القومية لتطهير المدارس والجامعات والمصالح الحكومية، تحت رعاية اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، والدكتور طارق شوكة مدير الصحة ومشاركة شباب الهلال الأحمر تم تطهير مديرية الطرق والنقل، وسوق الضاحية بتغطية السوق بالكامل وجميع المحلات الموجودة فى السوق.

ضم فريق العمل كلا من مهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين كمال السيد و محمد شحاته و فرج محمود وسعيد متولي وحسن عبدالرحمن و محمد عباس واحمد على برئاسة مهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش.


شمال سيناء

العريش

سيناء

حملات تعقيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مع طرح مصر للجنيه البلاستيك.. ما هو مصير النقد المتداول و"المال الأسود"؟

مع طرح مصر للجنيه البلاستيك.. ما هو مصير النقد المتداول و"المال الأسود"؟

البابا تواضروس: أثق أن يد الله ستتدخل لتحمى مصر

البابا تواضروس: أثق أن يد الله ستتدخل لتحمى مصر

متحدث المترو: لا إصابات بكورونا بين العاملين بالمرفق.. والتعقيم مستمر

متحدث المترو: لا إصابات بكورونا بين العاملين بالمرفق.. والتعقيم مستمر

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة