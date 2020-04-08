ياميش ومكسرات وخضراوات.. افتتاح معارض سلع غذائية بأسعار مخفضة بأسيوط (صور)

أسيوط - ضحا صالح

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأربعاء، معارض السلع الغذائية والخضار والفاكهة والتى ينظمها أمانة حزب مستقبل وطن بأسيوط وذلك بميدان سيتى بحى غرب لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومحاربة الغش التجارى وارتفاع الأسعار فى إطار المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب وتنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

جاء ذلك بحضور محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط ومحمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والدكتور على مهران أمين مساعد حزب مستقبل وطن بأسيوط نائبًا عن المهندس ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة ومحمود معوض نفادى أمين التنظيم بالحزب وإيهاب عبد الحميد أمين لجنة المشروعات الصغيرة بأمانة أسيوط وعدد من أمناء اللجان بالحزب ومسئولى أمانة قسم أول أسيوط.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام معرض الخضار والفاكهة المتنوعة والتى يتم بيعها بأسعار مخفضة بالتنسيق مع التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب ثم تفقد أقسام المواد الغذائية بالمعرض واستمع إلى شرح عن أسعارها وأنواعها وتوافر كميات كبيرة منها مشددًا على مراعاة الاجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير المستمر لأقسام المعرض وتنظيم عملية دخول المواطنين وحركة الشراء والبيع واستعمال الأكياس البلاستيكية فى تغليف وتعبئة المواد الغذائية كما تفقد قسم اللحوم البلدى والمجمدات من الخضار والفاكهة فضلًا عن قسم الياميش والمكسرات ومستلزمات رمضان والتى يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.

والتقى المحافظ المواطنين الذين أشادوا بجودة المنتجات المعروضة ورخص أسعارها مطالبين باستمرارية المعارض على مدار العام لضبط الأسعار وتوفير المنتجات والسلع الغذائية.

وأكد المحافظ، أهمية المشاركة المجتمعية للجمعيات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى فى محاربة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم.

وأوضح المحافظ، أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين إنه عند الشعور بأى أعرض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخرى يشتبه فى أن تكون عدوى فيتم الاتصال بأرقام 105 و15335 والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية.

وحث المحافظ المواطنين على الالتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء فى المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن أسيوط والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشاره مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.



محافظ أسيوط يفتتح معارض حزب مستقبل وطن للسلع الغذائية والخضار والفاكهة



محافظ أسيوط يفتتح معارض حزب مستقبل وطن للسلع الغذائية والخضار والفاكهة



محافظ أسيوط يفتتح معارض حزب مستقبل وطن للسلع الغذائية والخضار والفاكهة



محافظ أسيوط يفتتح معارض حزب مستقبل وطن للسلع الغذائية والخضار والفاكهة



محافظ أسيوط يفتتح معارض حزب مستقبل وطن للسلع الغذائية والخضار والفاكهة



محافظ أسيوط يفتتح معارض حزب مستقبل وطن للسلع الغذائية والخضار والفاكهة



محافظ أسيوط يفتتح معارض حزب مستقبل وطن للسلع الغذائية والخضار والفاكهة



محافظ أسيوط يفتتح معارض حزب مستقبل وطن للسلع الغذائية والخضار والفاكهة



محافظ أسيوط يفتتح معارض حزب مستقبل وطن للسلع الغذائية والخضار والفاكهة



محافظ أسيوط يفتتح معارض حزب مستقبل وطن للسلع الغذائية والخضار والفاكهة (