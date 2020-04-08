اليوم السابع
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ووهان الصينية تسمح للسكان بالمغادرة لأول مرة منذ عزلها قبل 76 يوما بسبب كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:02 م
ووهان الصينية تسمح للسكان بالمغادرة لأول مرة منذ عزلها قبل 76 يوما بسبب كورونا مدينة ووهان
ماجد تمراز

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بعد مرور 76 يوما من العزل الطبي الإجباري، بدأت السلطان الصينية في السماح لسكان مدينة ووهان، والتي كانت بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم، بمغادرة المدينة والتنقل بين باقي المدن الصينية، وذلك بعد أن جرى رفع كافة القيود التي فرضت على المدينة لحين انتهاء فترة العزل التي أقرتها السلطات الصينية.
 

وغادر أول قطار يحمل مسافرين إلى خارج المدينة، التي تقع في وسط الصين، وفُتحت الطرق السريعة أمام السيارات للخروج من المدينة في التوقيت نفسه تقريبا.



وكانت السلطات الصينية قد عزلت المدينة التي يقطنها 11 مليون شخص يوم 23 يناير الماضي، بعد أن أصبح واضحا أن الفيروس الشبيه بالأنفلونزا الذي ظهر في المدينة أواخر عام 2019، شديد العدوى وربما مميت.



وسرعان ما أصبح موضوع انتهاء العزل في ووهان الأكثر رواجا على موقع "وويبو" الصيني الشبيه بتويتر، وكتب مشاركون تعليقات مثل "مرحبا بعودة ووهان".



وقال تلفزيون الصين نقلا عن هيئة السكك الحديدية، إن 55 ألف شخص سيغادرون ووهان بالقطار اليوم الأربعاء، وذلك استنادا إلى مبيعات التذاكر.


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الصين

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