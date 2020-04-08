اليوم السابع
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ولادة طفلين سليمين لمصابتين بفيروس كورونا فى بيرو

الأربعاء، 08 أبريل 2020 05:11 ص
ولادة طفلين سليمين لمصابتين بفيروس كورونا فى بيرو محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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قال مستشفى فى ليما عاصمة بيرو، إن امرأتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد وضعتا طفلين وإن الفحوص أثبتت عدم انتقال المرض للرضيعين.

وأضاف مستشفى ريباجلياتي أن ولادة الطفلين يومي 27 و31 مارس كانت قيصرية بناء على تعليمات الأطباء لتجنب أي مضاعفات.

وقال الطبيب كارلوس ألبريتك "لحسن الحظ لم يحدث انتقال مما يعني أن العدوى لم تنتقل من الوالدتين إلى الرضيعين".

وأضاف أن المرأتين بصحة جيدة لكنهما ما زالتا تتلقيان العلاج من فيروس كورونا.

وأثار مسعفون في مدينة ووهان الصينية التي نشأ فيها الفيروس مخاوف في أوائل فبراير من الانتقال المحتمل للفيروس من الأم إلى الجنين وذلك بعد ولادة طفل واحد على الأقل وعليه أعراض المرض.

لكن دورية لانسيت نشرت في منتصف فبراير دراسة شملت تسع نساء حوامل في الصين أثبتت الفحوص إصابتهن بفيروس كورونا، وخلصت الدراسة إلى أنه لا توجد "أدلة يُعتد بها حتى الآن لدعم فرضية انتقال عدوى كوفيد-19 من الأم إلى الطفل".

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ينبغى تشجيع الأمهات حديثى الولادة اللاتى أثبتت الفحوص إصابتهن بالفيروس على العناية بأطفالهن وإرضاعهن رضاعة طبيعية بشرط التزامهن بتدابير صارمة للصحة العامة.


كورونا

بيرو

رضيع

فيروس كورونا

اخبار بيرو

ولاده

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