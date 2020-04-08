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وكيل صحة الشرقية لمرضى الحميات بالزقازيق: مفيش عدوى كورونا بالمستشفى

الأربعاء، 08 أبريل 2020 05:25 م
وكيل صحة الشرقية لمرضى الحميات بالزقازيق: مفيش عدوى كورونا بالمستشفى جانب من جولة وكيل وزارة الصحة بمستشفى الحميات
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لمرضى الجهاز التنفسى المحجوزين بمستشفى حميات الزقازيق، "إننا فى زيارتكم دون ارتداء الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، للتعامل مع هذه مثل هذه الحالات".

 

وأوضح "مسعود"، أن ذلك لطمأنتهم بأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس، بعد إيهام بعضهم بتعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، كما قام بمؤازرة الجيش الأبيض من طاقم الطبى بالمستشفى، والشد من أزرهم فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمحافظة.

 

جاء ذلك خلال المرور على المستشفى، لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، مع تقديم الدعم النفسى والمعنوى لمرضى الأمراض التنفسية، وقام وكيل الوزارة بطمأنتهم على حالتهم الصحية .

 

جانب من جولة وكيل وزارة الصحة بمستشفى الحميات (3)
جانب من جولة وكيل وزارة الصحة بمستشفى الحميات 

 

جانب من جولة وكيل وزارة الصحة بمستشفى الحميات (4)
جانب من جولة وكيل وزارة الصحة بمستشفى الحميات 

 

جانب من جولة وكيل وزارة الصحة بمستشفى الحميات (5)
جانب من جولة وكيل وزارة الصحة بمستشفى الحميات

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