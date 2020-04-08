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وكالات السفر الألمانية: مبيعات شركات السياحة تراجعت خلال مارس بنسبة 81%

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:54 م
وكالات السفر الألمانية: مبيعات شركات السياحة تراجعت خلال مارس بنسبة 81% تراجع الطلب على السياحة
كتبت آمال رسلان 

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أكدت وكالات السفر في ألمانيا تراجع مبيعات شركات السياحة خلال شهر مارس 2020 بنسبة 81% عن نفس الشهر من العام السابق 2019، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالات السفر الالمانية إنه خلال شهر مارس 2020، تراجعت مبيعات السياحة بنسبة 53,4%، في حين أن مبيعات السفر الجوي كانت نسبة التراجع بها 100,6%، ومبيعات الخدمات الأخرى تراجعت بنسبة 65,6%، وعدد التذاكر تراجع بنسبة 93,3%، كما شهدت مبيعات الرحلات البحرية أيضا تراجع فى الإيرادات وكانت نسبة التراجع بها 41%.

وأظهرت أحدث الإحصائيات الخاصة بوكالات السفر فى ألمانيا، بشكل تراكمى، فإن إجمالى مبيعات شركات السياحة ووكالة السفر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام (يناير وفبراير ومارس) حدث بها تراجع بنسبة 38,8% (مبيعات السياحة 18,3%، مبيعات الطيران 51,1%، مبيعات الخدمات الأخرى ناقص 28,5%، ومبيعات تذاكر الطيران ناقص 46,1%).

بينما سجلت مبيعات الرحلات البحرية (أعالي البحار والأنهار) عن طريق شركات السياحة ووكالات السفر خلال تلك الفترة سجلت تراجعاً بنسبة 8,1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019.

وأشارت الاحصائيات إلى أن "الطلب" على السياحة بشكل عام خلال شهر مارس 2020 حدث به تراجعاً حاداً الذى وصلت نسبته إلى 143,3%، بينما الطلب على الرحلات البحرية (أعالى البحار والأنهار) كانت نسبة التراجع بع أكثر حدة والتي وصلت إلى 155,1% مقارنة بشهر مارس من العام الماضى 2019.

فى حين أن الدراسات تتوقع تراجعاً في "الطلب" للفترة التراكمية من نوفمبر 2019 حتى أكتوبر 2020 تصل نسبته إلى 22,8%، وعلى الرحلات البحرية بنسبة 19,3%.

وتعتبر ألمانيا من أكبر الدول المصدرة للسياحة على مستوى العالم، فخلال عام 2018 بلغ عدد الرحلات السياحية التى قام بها الألمان 70,1 مليون رحلة سياحية، منها نسبة 40% رحلات سياحية شاملة تم تنظيمها عن طريق منظمى الرحلات السياحية، 50% منها يتم حجزها عن طريق المكاتب السياحية.

والوجهات السياحية حسب الأقاليم من العالم التي توجه إليها الألمان برحلاتهم خلال عام 2018 كانت منطقة البحر الأبيض المتوسط بنسبة 36,8%، منطقة أوروبا الغربية 13,5%، منطقة أوروبا الشرقية 7,8%، رحلات مدى طويل إلى مناطق آسيا والأمريكتين 8,1%، منطقة اسنكندنافيا 3,3%.


المانيا

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