اليوم السابع
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وفاة معلمة خلال أداء عملها بالتدريس عن بعد فى الإمارات

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:23 ص
وفاة معلمة خلال أداء عملها بالتدريس عن بعد فى الإمارات التربية والتعليم الاماراتية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، عن وفاة معلمة أثناء تأدية عملها فى التدريس عن بعد لطالبات التعليم الثانوى فى العامرة بمدينة العين، ونعت الوزارة المدرسة داعين الله أن يتغمدها برحمته وواسع مغفرته.

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وكتبت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، عبر حسابها الرسمى على تويتر: "ببالغ الحزن والأسى، تتقدم وزارة التربية والتعليم بالتعازى والمواساة لذوى التربوية عائشة علوى عمر العيدروس، معلمة الحاسوب فى مدرسة أم كلثوم فى مدينة العين، التى وافتها المنية أمس أثناء تأدية واجبها".

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من جانبه، قال عبد الرحمن العيدروس، شقيق المعلمة الراحلة، فى تصريحات لموقع صحيفة "الإمارات اليوم": "شقيقتى تبلغ من العمر 44 عاماً، وهى أم لبنت فى الفرقة الرابعة بجامعة الإمارات، وولد فى الصف الحادى عشر بإحدى المدارس الخاصة، لم تكن تشتكى من أى مرض، وما حدث قضاء الله وقدره".

وأضاف العيدروس: "كانت تؤدى واجبها نحو طالباتها، وخلال شرحها، شعرت بألم مفاجئ فى الصدر وتوقف نبض قلبها، وقمنا بإتمام إجراءات الدفن فى نفس اليوم، واقتصر الأمر على الأسرة فقط،  كما تم تقبل العزاء عن بعد سواء من خلال الاتصال الهاتفى أو الواتساب فقط، تنفيذاً للتعليمات الحكومية الهادفة إلى منع التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".

وأشار شقيق المعلمة الراحلة، إلى تلقيهم اتصالاً من وزير التربية والتعليم فور شيوع الخبر قدم خلاله خالص تعازيه ومواساته للأسرة، وأكد على حزن الميدان التربوى على فقد معلمة مشهود لها بالكفاءة والخلق قامت بتعليم وتخريج أجيال من الطالبات على مدار عملها الممتد على مدار 20 عاماً، لافتًا إلى اتصال رئيس منطقة العين التعليمية رحمة الربيعى لتقديم واجب العزاء.

فى نفس السياق، أوضحت أسمهان الكعبى، مديرة مدرسة أم كلثوم الثانوية، أن الراحلة تعمل فى المدرسة معلمة تقنية معلومات وحاسوب، وكانت مثالاً للمعلمة النموذجية المحبوبة من كل زميلاتها وطالباتها، ولم تشتك سابقاً من أى مرض، وكانت تباشر عملها يومياً منذ تطبيق التعليم عن بعد، مشيرة إلى أن المدرسة خصصت اليوم بداية كل حصة دراسية للدعاء للأستاذة عائشة.

 

 


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