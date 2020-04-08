وزير الرى يتلقى تقريرا عن مشروعات الوزارة فى دول حوض النيل

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى تقريراً مفصلاً بشأن إنجازات قطاع مياه النيل على المستوى القومى والخارجى خلال الأشهر التسعة الماضية، فى ضوء حرص مصر دائماً على الاهتمام بالقارة السمراء انطلاقاً من دورها الريادى بالمنطقة، من خلال تقديم المساعدات والدعم لكافة الدول الأفريقية ليس فقط فى مجال الموارد المائية بل فى كافة المجالات.



وأوضح التقرير جهود وزارة الموارد المائية والرى من أجل تنمية علاقاتها الثنائية مع مختلف دول القارة خاصة دول حوض النيل، من خلال توظيف الوزارة لخبراتها وإمكانياتها فى دعم هذا التوجه ولخدمة الدول الإفريقية الشقيقة فى كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية، حيث يمثل التعاون الثنائى لا سيما مع دول حوض النيل أحد المحاور الرئيسية فى السياسة المصرية الخارجية، كما تعتبر من أهم عوامل النجاح فى دعم العلاقات المصرية مع دول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على دول حوض النيل.



ونظمت مصر دورة تدريبية فى مجال "هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار" والتى تم تنظيمها واستضافتها بمركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا – المركز القومى لبحوث المياه خلال الفترة من 15 ديسمبر 2019 إلى 5 مارس الماضى.



شارك فى الدورة (20) مهندسا متدرباً يمثلوا 8 دول من حوض نهر النيل ( السودان وجنوب السودان وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية ومصر ) بحضور قيادات وأساتذة المركز القومى لبحوث المياه والمعاهد التابعة له وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدول حوض نهر النيل بالقاهرة.



وتهدف هذه الدورة إلى بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل فى مجال هندسة الأنهار والأبحاث التطبيقية.



وتقوم كل من وزارة المـوارد المائيـة والـرى والمبادرة المصرية للتنمية فى دول حوض النيل ووزارة الخارجية بتقـديم المنح الدراسية للمتدربين من دول حوض نهر النيل وقد بلغ عدد المنح المقدمة لهذا العام عشرون منحـة مـوزعة " 3 السودان - 3 جنوب السودان - 4 تنزانيا -4 الكونغو الديموقراطية - 2 كينيا - 2 رواندا - 2 مصر ).