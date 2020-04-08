اليوم السابع
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وزارة القوى العاملة تعلن وفاة مصرى بكورونا فى السعودية

الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:53 م
وزارة القوى العاملة تعلن وفاة مصرى بكورونا فى السعودية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، يتابع مستحقات المواطن المصري المتوفي بفيروس "كورونا"، مسعد عبد المحسن  أحمد البراوى، فضلا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفي.
 
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة ، تلقى تقريراً عاجلا من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، وأشار فيه إلى وفاة المواطن المصري مسعد عبد المحسن أحمد البراوى بفيروس كورونا، بالمدينة المنورة ويعمل بمؤسسه محمد عواد الكبرى للمقاولات، لافتا إلى أنه نظرا للظروف الاستثنائية وظهور وباء "كورونا" المستجد، فقد قام المكتب بالتنسيق مع عم المتوفي أحمد البراوي ، وشقيقة المتوفي أمال من محافظة البحيرة ، في تفويض طه محمد نجيب بالقيام بإجراءات دفن جثمان المتوفي بالبقيع بالمدينة المنورة.
 
وقال : إنه سوف يتم متابعه مستحقات المتوفي  أول بأول مع أسرته بعد ارسال إعلام الوراثة فور انتهاء فترة الحظر وعودة الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمملكة.
 
يذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريراً عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بقنصلية مصر بميلانو- إيطاليا، أشار فيه إلى وفاة المواطن المصرى شريف علاء فراج فراج ، بفيروس كورونا، ليكون بذلك سابع حالة وفاة لمصرى بهذا الفيروس.
 
وأوضح،  هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن ذلك يأتى  فى إطار متابعة الوزير على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد تداعيات فيروس "كورونا"،(كوفيد19).

 


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السعوديه

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