وزارة القوى العاملة تعلن وفاة مصرى بكورونا فى السعودية

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، يتابع مستحقات المواطن المصري المتوفي بفيروس "كورونا"، مسعد عبد المحسن أحمد البراوى، فضلا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفي.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة ، تلقى تقريراً عاجلا من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، وأشار فيه إلى وفاة المواطن المصري مسعد عبد المحسن أحمد البراوى بفيروس كورونا، بالمدينة المنورة ويعمل بمؤسسه محمد عواد الكبرى للمقاولات، لافتا إلى أنه نظرا للظروف الاستثنائية وظهور وباء "كورونا" المستجد، فقد قام المكتب بالتنسيق مع عم المتوفي أحمد البراوي ، وشقيقة المتوفي أمال من محافظة البحيرة ، في تفويض طه محمد نجيب بالقيام بإجراءات دفن جثمان المتوفي بالبقيع بالمدينة المنورة.

وقال : إنه سوف يتم متابعه مستحقات المتوفي أول بأول مع أسرته بعد ارسال إعلام الوراثة فور انتهاء فترة الحظر وعودة الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمملكة.