وحدة المكافحة ناقلات الأمراض تعقم سوق الضاحية ومديرية الطرق.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت وحدة المكافحة لناقلات الأمراض وملاريا العريش، أنها فى إطار الحملة القومية لتطهير المدارس والجامعات والمصالح الحكومية ، تحت رعاية اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، والدكتور طارق شوكة مدير الصحة ومشاركة شباب الهلال الأحمر تم تطهير مديرية الطرق والنقل، وسوق الضاحية بتغطية السوق بالكامل وجميع المحلات الموجودة فى السوق.

ضم فريق العمل كلا من مهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين كمال السيد و محمد شحاته و فرج محمود وسعيد متولى وحسن عبدالرحمن و محمد عباس واحمد على برئاسة مهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش.

وكانت محافظة شمال سيناء اعلنت مواصلتها بالتعاون مع مجلس المدينة ومديريات الصحة والطب البيطرى والزراعة ، أعمال تعقيم وتطهير عدد من المنشآت الخدمية والمصالح الحكومية والشوارع بمدينة العريش، وذلك بتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء،وبحضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة.

وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة ، أنه تم تطهير وتعقيم شوارع 23 يوليه و26 يوليه والبوستة والمدارس وشكرى القوتلى وعدد من الشوارع الأخرى ، بجانب تطهير وتعقيم فروع البنوك بوسط المدينة والمصالح الحكومية المحيطة ومكتب بريد العريش الرئيسى ومجمع المدارس وعدد من المصالح الخدمية الأخرى.

أضاف الغندور أن المبادرة مستمرة حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بمدينة العريش بالكامل..مشيرًا إلى أن عمليات التعقيم والتطهير للمدينة ستتم يوميًا ، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قال الغندور أنه تم تطهير وتعقيم نحو 400 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا والحفاظ على شمال سيناء خالية من الفيروس.

وحدة مكافحة ناقلات الأمراض تتطهر الشوارع والمصالح بالعريش

وحدة مكافحة ناقلات الأمراض تتطهر الشوارع والمصالح بالعريش

وحدة مكافحة ناقلات الأمراض تتطهر الشوارع والمصالح بالعريش

وحدة مكافحة ناقلات الأمراض تتطهر الشوارع والمصالح بالعريش

وحدة مكافحة ناقلات الأمراض تتطهر الشوارع والمصالح بالعريش

وحدة مكافحة ناقلات الأمراض تتطهر الشوارع والمصالح بالعريش

وحدة مكافحة ناقلات الأمراض تتطهر الشوارع والمصالح بالعريش