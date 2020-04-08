هبوط أرضى شرق الاسكندرية يؤدى إلى إتلاف خطوط الطرد للصرف الصحى.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهد شرق الاسكندرية ،هبوطا أرضيا بشارع 30 مع شارع سيف التابع لحى المنتزة أول وقد انتقلت الاجهزة التنفيذية بالحى الى الموقع بناء علي توجيهات حمدي عبد العليم شامه رئيس حي المنتزه أول ، حيث قامت إداره الطرق بالتوجه الى وقع الهبوط الأرضي ، و بالمعاينة تبين وجود مواسير طرد للصرف الصحى بموقع الهبوط

و قد قامت الاجهزة التنفيذية بالحى بمتابعة أعمال الاصلاح بتواجد مدير اداره الطرق ، مدير إداره المتابعه الميدانية ،وإبلاغ الجهات المعنية بالصرف الصحي ،وأكد حى المنتزة أول أنه تم التعامل مع الهبوط وإصلاح مواسير الطرد والأصلاح وجاري إعاده الشيء لأصله تحت إشراف مديرية الطرق بالاسكندرية

من جهة أخرى شن الحى ،حملة لإزالة الإشغالات بشارع القاهرة،تنفيذا لتعليمات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزة أول بإستمرار الحملات اليومية لإعادة الانضباط وإزالة الاشغالات التى تعيق حركة الطريق العام والمارة وبمتابعة مدير إدارة الطريق والاعلانات قامت إدارة اشغال الطريق بالتعاون مع شرطة مرافق المنتزة أول بتواجد النقيب ممدوح حلاوة رئيس وحدة مرافق المنتزة أول بشن حملة لمطاردة الباعة الجائلين وازالة الاشغالات بشارع القاهرة بسيدى بشر قبلى وتم فتح الطريق امام المارة وللسيولة المرورية وذلك لاستمرار الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين

ولليوم الثالث على التوالي ، وتحت إشراف الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه ، تقوم المراقبة العامة للنظافة والتجميل بالحي ، بمواصلة أعمال رفع المخلفات وتجريف الأتربة للإهتمام بالمظهر العام والجمالي بنطاق الحي ، حيث تم متابعة أعمال رفع تراكمات الأتربة والمخلفات الصلبة المتواجدة بالطريق الدولي من خلال رجال الحي وبإستخدام معداته ، حيث جاءت تلك الأعمال للإهتمام بالمظهر العام والجمالي ومجابهة التلوث البيئي الناتج عن تراكم المخلفات.



اصلاح هبوط ارضى



اعمال الاصلاح