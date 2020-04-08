اليوم السابع
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نقابة صيادلة الاسكندرية : توفير "الهاند جل "و"الكحول" بالصيدليات للجمهور بأسعار مخفضة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:59 م
نقابة صيادلة الاسكندرية : توفير "الهاند جل "و"الكحول" بالصيدليات للجمهور بأسعار مخفضة كحول إثيلى
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد الدكتور محمد أنسى الشافعى نقيب صيادلة الاسكندرية على حرص الزملاء الصيادلة على توفير احتياجات الجمهور، مشيرًا إلى إقبال كبير من الزملاء الصيادلة على مبادرات نقابة صيادلة الاسكندرية لدعم احتياجات المواطن المصري من مصدرها الأصلي وهو الصيدليات العامة ومحاربة السوق السوداء.
 
وأضاف "الشافعى"  أنه تم على مدار اليوم الأربعاء البدء فى تسليم الصيدليات عبوات الكحول الإيثيلى، بعد الاتفاق مع إدارة شركة السكر و التقطير بالحوامدية على توفيره و بجودة عالية ، وحرصا علي توفيره سريعا للجمهور ، قامت النقابة بنقل كميات من الكحول على عدة مرات للتسهيل على الزملاء من مشقة السفر إلى القاهرة ، حيث قمنا بشراء العبوات والاستعانة بفريق متخصص لتخفيفه إلى 70% وتعبئته ، وجارى توزيعه بمقر النقابة فى عبوات بحجم 100 مل ، تباع من خلال الصيدليات للجمهور و بسعر  مخفض 15 جنيه فقط للعبوة، و بحصة محددة لكل صيدلية لضمان توفره في كل مناطق الإسكندرية 
 
كما وفرأت النقابة ( هاند جل مطهر) للصيدليات العامة و بسعر خاص جداً للجمهور ، بعد أن سعت نقابة صيادلة الاسكندرية منذ بداية أزمة المطهرات للتواصل مع عدد من شركات الانتاج بالقاهرة والإسكندرية بهذا الشأن ، وتم إنتاج عبوات هاند جل مطهر 50 مل تباع بالصيدليات بسعر خاص للجمهور 13 جنيه فقط ، بحد أقصى 40 عبوة لكل صيدلية ، شرط استلام الصيدلي بنفسه مع أصل ترخيص الصيدلية و كارنية النقابة، و حرصا علي دعم الزملاء من الصيادلة بالجيش الابيض بالمستشفيات و الوحدات الحكومية تم تخصيص حصة بسيطة لوقايتهم اثناء تأدية عملهم. 
 
وأكد نقيب صيادلة الاسكندرية : "نعمل سويا لصالح مجتمعنا و وطننا الغالي، وسيظل الصيدلى يؤدى دوره تجاه مجتمعه كخط الدفاع الأول لصحة المواطن المصري ضد جشع التجار و السوق السوداء.
 

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