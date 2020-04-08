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نقابة الأسنان تقرر تأجيل انتخابات التجديد النصفى حتى 7 مايو المقبل بسبب كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 03:59 م
نقابة الأسنان تقرر تأجيل انتخابات التجديد النصفى حتى 7 مايو المقبل بسبب كورونا الدكتور حسين عبد الهادى أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى لعام 2020، إن لجنة الانتخابات برئاسة الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة، قد عقدت اجتماع لإعادة النظر فى موعد الانتخابات نظرا للظروف الراهنة بفرض حظر التجوال، ومد قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وأوضح عبد الهادى، أن اللجنة قررت تأجيل موعد عقد الانتخابات المزمع عقدها يوم الخميس 16 أبريل 2020، لمدة واحد وعشرون يوما، على أن تنعقد يوم الخميس 7 مايو 2020، على أن يراعى إعادة النظر فى القرار أو التجديد فور استقرار الأوضاع أو فى حال ورود حكم قضائى.

وأشار إلى أن لجنة الانتخابات فى حالة انعقاد مستمر لحين استقرار الأوضاع حفاظا على سلامة الأطباء، وسلامة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى مراعاة الإجراءات الاحترازية والإدارية التى تم إقرارها فى جلسة الانتخابات المنعقدة بتاريخ 19 مارس الماضى، والتى تضمنت: عقد الانتخابات فى مساحات مفتوحة، والابتعاد عن الأماكن المغلقة، وسيتم عمل لجنة نظام لمنع التجمعات، والأطباء سيدخلون بشكل فردى للتصويت باللجان، بالإضافة إلى منع الدعاية الانتخابية فى إطار 20 متر من مقر الانتخاب أو اللجنة، لمنع الازدحام، ولتتماشى النقابة مع القانون الذى ينص على أن الانتخابات تُجرى فى المقرات الفرعية للنقابة بالمحافظات، تم اتخاذ قرار مجلس بأن الأماكن التى ستأجرها النقابات الفرعية يتم اعتبارها مقر مؤقت للنقابات، حتى لا يتم ارتكاب مخالفة للقانون.

وأشار إلى أن النقابة ستوفر كمامات، ومطهرات مثل الكحول مثلا، وأقلام بأعداد كافية، لعدم تداولها بين الأطباء، بلجان الاقتراع، بحيث أن يكون كل عضو تم تأمينه أثناء التصويت، ويتم منع انتشار العدوى بأى فيروسات.


نقابة الاسنان

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