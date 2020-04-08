نشاط فى حركة الصيد بسواحل دمياط بعد توقف 3 اسابيع

دمياط معتز الشربينى

تشهد شواطىء عزبة البرج ورأس البر بمحافظة دمياط نشاطا فى حركة الصيد وتحرك عدد من مراكب الصيد التابعة لأسطول الصيد بعزبة البرج بعد توقف حركة الصيد لمدة 3 أسابيع، بسبب الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ،حيث شهدت الشواطىء تحرك عدد من مراكب الصيد ذهابا وايابا بحثا عن الرزق

يقول على المرشدى كبير صيادى عزبة البرج بدمياط أن مراكب الصيد بدات التحرك للابحار بحثا عن الرزق فى محيط سواحل دمياط ، مضيفا أن اسطول الصيد بعزبة البرج، والذى يضم مايقرب الذي يضم ما يقبل من 65 % من الاسطول البحري المصري .

وأضاف على المرشدى ان هذه المراكب تعمل في مجال اصطياد العديد من انواع الاسماك المنتشره في سواحل البحر الابيض المتوسط حيث تعمل مراكب الشانشيلا فى اصطياد انواع السردين والجبرو وتعمل مراكب الجر في اصطياد أنواع الغطيان والجمبري والسبيط وتعمل مراكب السنار بنوع غزل كنار فى اصطياد أنواع المرجان والوقار كما تعمل مراكب الاعماق في اصطياد المرجان والسيبيا والمكرونة

وطالب على المرشدى بضرورة تقنين اوضاع مراكب الصيد خلال الفترة المقبلة والتنبية على أصحاب المراكب بالالتزام بالصيد حسب الترخيص

وكانت أسواق الأسماك بدمياط قد شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين فى شراء الأسماك بكافة انواعها حيث يتراوح سعر كيلو البورى من 40 : 60 جنيها ويبلغ سعر البلطى من 25: 40 جنيها للكيلو وبلغ سعر الطوبار من 40 :50 جنيها والدنيس من 80: 120 جنيها ،وتحاوز سعر الجمبرى 100جنية للكيلو

كما بدأت بعض محلات بيع الأسماك تجعيز انواع مختلفة من الفسيخ استعداد لاحتفالات اعياد شم النسيم وتراوح سعر كيلو الفسيخ مابين 80 : 100جنية