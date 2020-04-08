نائب محافظ الغربية : ربط المنطقة اللوجستية بالطريق الدولى الحر بطريق مزدوج

الغربية مصطفى عادل

عقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اليوم، إجتماعا موسعا لمناقشة إنشاء طريق مزدوج لربط المنطقة اللوجستية بالطريق الدولى الحر (طنطا كفر الشيخ)، بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة طنطا وعدد من وكلاء الوزارة المعنيين.

ووجه الدكتور أحمد عطا جميع جهات الولاية بالمعاينة على الطبيعة وعمل مقايسات تمهيداً لإرسالها لجهاز تنمية التجارة الداخلية، مؤكدا أن مصر بلد الأمن والأمان والإستقرار لجميع المستثمرين العرب والأجانب.

أكد نائب محافظ الغربية حرص الدولة علي إحداث طفرة فى جميع المجالات وعلى رأسها قطاع الطرق والنقل والتى تمثل شرايين التنمية والتى تساهم بشكل كبير فى تقليل المسافات بين الاحياء والمدن الجديدة والمحافظات ، كما تعتبر شرايين جاذبة

من ناحية اخرى أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا ، اليوم، عن تبرعهما ب 20% من راتبهما لمدة 3 شهور لصالح صندوق تحيا مصر، في ضوء تضافر جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ودعا محافظ الغربية ونائبه كافة أطياف المجتمع المدني بالمساهمة في صندوق “تحيا مصر” لدعم العمالة غير المنتظمة في مواجهة آثار فيروس كورونا على حساب رقم 037037 في جميع البنوك المصرية وجميع فروع البريد المصري .

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عن إجراء غير مسبوق بالتبرع بنسبة 20% من رواتب الوزراء والعاملين بمجلس الوزراء لدعم المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد خاصة العمالة غير المنتظمة.

وكان الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، قد اجتمع مع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس ومدينة المحلة الكبرى بصفته المسئول عن متابعة تشغيل مصنع تدوير القمامة بالمحلة، ووليد الحلواني مسئول التشغيل بمصنع تدوير المخلفات بطنطا ونائب رئيس مجلس ومدينه طنطا، بحضور الدكتور محمد ابراهيم الحضري استشاري المحافظه للأعمال الميكانيكية.

وقال نائب محافظ الغربية، ان الاجتماع ناقش تشغيل مصنـع المخلفـات الصلبـة بمدينة المحلـة الكبـرى بمعرفه الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى وكذلك القواعد القانونية والمالية للتشغيل بعد فسخ العقد مع الشركة المسئولة عن التشغيل نتيجه سوء الأداء وتراكم المخلفات بشكل كبير .

ذكر أن المخلفات الصلبة التي تخرج من قرى وأحياء مدينة ومركز المحله الكبرى تتجاوز ال 800 طن يوميا وخاصة في ظل تواجد العائلات في البيوت أثناء فترات الحظر.

وأوضح نائب محافظ الغربية ، أنه تم مناقشة جدول زمني لأعمال رفع كفاءة المصنع والاستعانة بشركات متخصصة بأعمال الصيانة وقطع الغيار وذلك خلال 10 أيام على اقصى تقدير، وتذليل العقبات أمام شركة الانتاج الحربي للبدء في إنشاء مصنع جديد بطاقه استيعابية 350 طن يوميا وذلك لسد العجز في استعياب الكمية الوارده يوميا.