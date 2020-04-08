نائب بالبرلمان بالمحلة يعقم مصانع المدينة "بنفسه" لتجنب انتشار كورونا

كتب محمد تهامى زكى

حرص النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، بالقيام بحملات تعقيم فى المصانع الكبرى والشركات فى مدينة المحلة، للحد من انتشار وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وفى مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا، ظهر النائب خليفة، وهو يقوم بنفسه بتطهير وتعقيم شركة النصر للغزل والنسيج، التى تضم نحو 4000 عامل، للوقاية من فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، شهد مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استمرار أعمال التطهير ضمن الحملة المكبرة التى تشهدها المدينة لتطهير المدينة و54 قرية و345 عزبة، للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت إشراف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، والحماية المدنية.

وقامت بالحملة بتطهير قرى نمرة البصل وكفر قريطنة وكفر دمتنو والعزب التابعة لها، سيارتين تتبعان الطب البيطرى وسيارتى فنطاس تتبعان جهاز المدينة، باستخدام الكلور فى التطهير وجرارت الوحدة المحلية.

يأتى ذلك فى إطار أكبر مبادرة لتطهير مدينة المحلة و58 قرية و345عزبة بمركز المحلة بالكامل، للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتعاون من مجلس مدينة المحلة وإدارة الطب البيطرى والإدارة الصحية والإدارة الزراعية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى والمجتمع المدنى وعدد من شباب المحلة، إطار المشاركة المجتمعية لمساندة الدولة لمواجهة انتشار وباء كورونا، بالاستعانة بـ250 طن من الكلور والمطهرات وتستمر لمدة 15 يوماً.

وتم تشكيل لجان مشتركة برئاسة المهندس محمد صلاح نائب رئيس مدينة، وعبد المجيد كامل رئيس جهاز تنمية وبناء القرية، وشريف العربي، وسعد نصر مدير اداره الرقابة والمتابعة بالمحافظة بمجلس المدينة، والمهندس محمود عاطف مدير فرع المحلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وتم توزيع المواد المطهرة والمعقمة على الوحدات المحلية بمركز المحلة وتوزيع معدات الرش على الوحدات للبدء فى أعمال التطهير، وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية والمنازل.