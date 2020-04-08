اليوم السابع
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مياه شرب بالبحر الأحمر تعلن الانتهاء من صيانة خط الكريمات وإعادة الضخ بغارب والغردقة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:05 ص
مياه شرب بالبحر الأحمر تعلن الانتهاء من صيانة خط الكريمات وإعادة الضخ بغارب والغردقة محطة مياه - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، اليوم، الانتهاء من صيانة خط مياه الكريمات والذي تعرض للكسر المفاجئ في الكيلو 25 الكريمات _ الزعفرانه مما أدي الي توقف ضخ المياه بشكل مؤقت لمدينتي الغردقة وغارب. 

 

من جانبه قال المهندس محمد عيسي، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن تم إعادة ضخ المياه في الخط بكامل طاقتها مشيرا إلي أن فرق الصيانة استمرت في العمل طوال 24 ساعة لحين الانتهاء من صيانة الخط وإعادة ضخ المياه مره أخرى لتأمين وصول المياه للمواطنين.

 

كانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، الاثنين الماضي ، عن تعرض خط مياه الكريمات لكسر مفاجئ، وتحديدا بمنطقة الكيلو 25 طريق الكريمات _ الزعفرانة ، مما أدى الى توقف ضخ المياه بشكل مؤقت عن مدن رأس غارب والغردقة.

 

وأكدت الشركة في بيان لها أن فرق الصيانة بالشركة تجري إصلاح الكسر لإعادة ضخ المياه لمدن رأس غارب والغردقة، وتناشد الشركة  المواطنين بترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وإعادة ضخ المياه مره أخرى بكامل طاقتها  على خط المياه الرئيسى

 

كذلك كانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن إحلال وتجديد محطة مياه الدهار بمدينة الغردقة بتكلفة 125 مليون جنيه، حيث تفقد المهندس محمد عيسي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر أعمال الإحلال والتجديد التى يتم تنفيذها بمحطة الدهار .

 

وأكد رئيس شركة المياه خلال تفقده محطة الدهار، أن أعمال الإحلال والتجديد تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بالإضافة إلى تأمين جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للأهالى حيث يتم تنفيذ المحطة طبقا للمواصفات القياسية.

 

وأشار عيسى إلى أن أعمال الإحلال والتجديد تصل تكلفتها التقديرية إلى 125 مليون جنيه شاملة محطة رفع وخزان تكديس gls سعة 10 آلاف م3، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة مياه حفر الباطن وتدعيم شبكة مياه منطقة الدهار، حيث يتم استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان جودة مياه الشرب وتحسين كميات ضخ المياه التى تصل للأهالى.

 

 


البحر الاحمر

الغردقة

إصلاح خط المياه

الكريمات

اخبار مصر

اعادة ضخ المياه

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