"مياه القليوبية" تشارك بمعداتها لتعقيم المنشآت الخدمية بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

كلف المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، مسئولي فرع شمال الخانكة برش وتعقيم عدد من المواقع الخدمية بالمدينة، وذلك باستخدام الكلور المخفف، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتضمنت الحملة الوحدة المحلية بأبي زعبل، ومستشفى الخانكة المركزي، وإدارتي الكهرباء والتموين، ومستشفى تبارك، ومحطة قطار أبو زعبل، ومكتب بريد أبو زعبل، وميدان أبو زعبل، ونقطة شرطة أبوزعبل، وقسم شرطة الخانكة، وغيرها من المنشآت.

وأكد "مجاهد" ضرورة استمرار أعمال التعقيم ضد فيروس كورونا المستجد، باستخدام الكلور بمعدات الشركة، انطلاقًا من دورها تجاه المجتمع والحفاظ علي حياة المواطنين من مخاطر هذا الفيروس.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



تعقيم المسجد



تعقيم الوحدة المحلية بأبو زعبل



تعقيم قسم الشرطة