اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن عن مناطق ضخ المياه اليوم.. تعرف عليها

الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:50 ص
مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن عن مناطق ضخ المياه اليوم.. تعرف عليها محطة مياه شرب - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر ، عن مناطق ضخ المياه بمدينة الغردقة اليوم الأربعاء ، طبقا لجدول مناطق ضخ المياه

وكشفت الشركة فى بيان لها صباح اليوم، أن سيتم ضخ المياه لمناطق، حفر الباطن الجديد، و منطقة حفر الباطن القديم، ومنطقة التقوي، ومنطقة الزهراء، و السلام، وخط السلخانه، ومنطقة الزراعة، ومجاهد، كذلك سيتم ضخ المياه اليوم بمنطقة أبو العباس، وشارع شيري، و منطقة شارع المدارس بجوار مسجد الإسراء والمعراج،

وأكدت الشركة فى بيانها أن فى حالة وجود تعديلات سيتم الإعلان عنها من خلال بيان عبر الصفحة الرسمية للشركة، وطالبة المواطنيين ان فى حالة الاستفسار عن مواعيد ضخ المياه تحديدا الاتصال على أرقام الخط الساخن والواتس آب whatsapp المخصصة للشركة.

كانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، اليوم، الانتهاء من صيانة خط مياه الكريمات والذى تعرض للكسر المفاجئ فى الكيلو 25 الكريمات _ الزعفرانه مما أدى الى توقف ضخ المياه بشكل مؤقت لمدينتى الغردقة وغارب

من جانبه قال المهندس محمد عيسي، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن تم إعادة ضخ المياه فى الخط بكامل طاقتها مشيرا إلى أن فرق الصيانة استمرت فى العمل طوال 24 ساعة لحين الانتهاء من صيانة الخط وإعادة ضخ المياه مره أخرى لتأمين وصول المياه للمواطنين.

كانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، الاثنين الماضي، عن تعرض خط مياه الكريمات لكسر مفاجئ، وتحديدا بمنطقة الكيلو 25 طريق الكريمات _ الزعفرانة ، مما أدى الى توقف ضخ المياه بشكل مؤقت عن مدن رأس غارب والغردقة.

وأكدت الشركة فى بيان لها أن فرق الصيانة بالشركة تجرى إصلاح الكسر لإعادة ضخ المياه لمدن رأس غارب والغردقة، وتناشد الشركة المواطنين بترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وإعادة ضخ المياه مره أخرى بكامل طاقتها على خط المياه الرئيسى .

 


البحر الاحمر

مياه الشرب بالبحر الاحمر

مناطق ضخ المياه اليوم بالغردقة

ضخ المياه فى الغردقة

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مياه شرب بالبحر الأحمر تعلن الانتهاء من صيانة خط الكريمات وإعادة الضخ بغارب والغردقة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:05 ص

غلق سوق الخضار ومنع حركة البيع والشراء به بمدينة القصير بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:10 م

"مياه البحر الأحمر": إحلال وتجديد محطة الدهار بـ125 مليون جنيه فى الغردقة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:36 م

مجلس مدينة غارب للأهالى : سيتم فصل المياه لمدة يومين بسبب عطل خط الكريمات

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:05 ص

مياه بالبحر الأحمر : كسر في خط الكريمات وتوقف ضخ المياه للغردقة وغارب

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع أوبك وروسيا بشأن تخفيضات الإنتاج

النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع أوبك وروسيا بشأن تخفيضات الإنتاج

الصحة الكويتية: تعافى 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالى 111 حالة شفاء

الصحة الكويتية: تعافى 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالى 111 حالة شفاء

جونسون فى حالة مستقرة بعد ليلة ثانية بالرعاية المركزة بسبب فيروس كورونا

جونسون فى حالة مستقرة بعد ليلة ثانية بالرعاية المركزة بسبب فيروس كورونا

فرنسا: 17 مليون معرضين للإصابة بكورونا بسبب السن أو الأمراض المزمنة

فرنسا: 17 مليون معرضين للإصابة بكورونا بسبب السن أو الأمراض المزمنة

سلطان عمان يصدر عفوا عن 599 سجينا بينهم 336 أجنبيا

سلطان عمان يصدر عفوا عن 599 سجينا بينهم 336 أجنبيا

تعرف على خطوات ورسوم استخراج السجل التجارى

تعرف على خطوات ورسوم استخراج السجل التجارى

العثمانلى المفضوح.. سرقة "غسالة ملابس" تسبب اشتباكات بالذخائر الحية بين قطيعين من قطعان أردوغان فى سوريا.. ومجلة نيويوركر: تركيا تشهد أسرع معدل تفشى للوباء بالعالم.. وانتقادات دولية لأنقرة لعدم فرض حجر صحى

العثمانلى المفضوح.. سرقة "غسالة ملابس" تسبب اشتباكات بالذخائر الحية بين قطيعين من قطعان أردوغان فى سوريا.. ومجلة نيويوركر: تركيا تشهد أسرع معدل تفشى للوباء بالعالم.. وانتقادات دولية لأنقرة لعدم فرض حجر صحى

زى النهاردة ..ميلاد توتو نجم الأهلى وكبير هدافي القمة

زى النهاردة ..ميلاد توتو نجم الأهلى وكبير هدافي القمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة