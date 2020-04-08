اليوم السابع
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منظمة الصحة: كوريا الشمالية ما زالت تقول لا إصابات بفيروس كورونا فيها

الأربعاء، 08 أبريل 2020 07:37 ص
منظمة الصحة: كوريا الشمالية ما زالت تقول لا إصابات بفيروس كورونا فيها كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت منظمة الصحة العالمية لرويترز يوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية، وهي واحدة من الدول القلائل التي لم تسجل حالات إصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، أبلغت بأنها تواصل الفحص ووضعت أكثر من 500 شخص في الحجر الصحي.

وذكرت المنظمة أنها تتلقى "تحديثات أسبوعية" من وزارة الصحة وأن البلد الآسيوي المنعزل لديه القدرة على إجراء فحوص لاكتشاف الإصابة بفيروسات كورونا في معمله الوطني بالعاصمة بيونجيانج.

وقال إدوين سلفادور ممثل منظمة الصحة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في رد على رسالة بالبريد الإلكتروني "حتى الثاني من أبريل، أجريت فحوص كوفيد-19 على 709 أشخاص وهم 11 أجنبيا و698 مواطنا. لا تقرير يفيد بوجود إصابة بكوفيد-19. هناك 509 أشخاص في الحجر وهم أجنبيان و507 مواطنين".

وأضاف "منذ 31 ديسمبر، كان 24842 شخصا قد خرجوا من الحجر الصحي ومن بينهم 380 أجنبيا".

وتابع قائلا إن منظمة الصحة أُبلغت بأن كوريا الشمالية تسلمت مواد لاستخدامها في فحوص بي.سي.آر لتشخيص المرض من حليفتها الصين في يناير. وأرسلت المنظمة إمدادات من المعدات الوقائية.

ويشير الموقع الإلكتروني للمنظمة إلى أن الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا على مستوى العالم تقترب من 1.3 مليون حالة مسجلة رسميا إلى جانب 72614 وفاة في نحو 206 دول ومنطقة باستثناء كوريا الشمالية وليسوتو وطاجيكستان وتركمانستان واليمن على ما يبدو.

وشددت كوريا الشمالية التدابير الحدودية وفرضت إجراءات حجر. وقال قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في منتصف مارس إن كوريا الشمالية وضعت جيشها في العزل لنحو 30 يوما وإنها استأنفت التدريبات في الآونة الأخيرة.

وقال دبلوماسي كوري شمالي في بعثة بيونجيانج لدى الأمم المتحدة لرويترز "نحن في عزل عام... نتوخى الحذر الشديد فيما يتعلق بانتشار هذا الفيروس... ما أعرفه هو أنه لا توجد لدينا حالات".

 


كورونا

كوريا الشمالية

فيروس كورونا

الصين

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