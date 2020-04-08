اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 04:18 م
خالد صلاح
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منظمة الصحة: تفشى كورونا بأوروبا لا يزال مقلقا جدا رغم تحقيق تقدم

الأربعاء، 08 أبريل 2020 03:59 م
منظمة الصحة: تفشى كورونا بأوروبا لا يزال مقلقا جدا رغم تحقيق تقدم منظمة الصحة العالمية
رويترز

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وصف هانز كلوج المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا اليوم الأربعاء تفشى فيروس كورونا المستجد فى القارة بأنه "مقلق للغاية"، وحث الحكومات على "توخى الحذر البالغ" قبل تخفيف الإجراءات التى تفرضها للحد من انتشاره.

وقال كلوج في مؤتمر صحفى افتراضى "الارتفاع الكبير في حالات الإصابة عبر الأطلسى يعطى صورة لا تزال تثير قلقا بالغا فى أوروبا. ما زال الطريق طويلا أمامنا".

من جانبه قال بروس أيلوارد، كبير مستشاري رئيس منظمة الصحة العالمية، عقب عودته من رحلة إلى إسبانيا، إحدى البلدان الأشد تضررا بمرض كوفيد-19، إن من السابق لأوانه الحديث عن أي تفاؤل، وإن كان انتشار الفيروس هناك "يتباطأ بكل تأكيد".

 

كورونا

فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

أوروبا

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