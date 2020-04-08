منظمة الصحة العالمية تنفى اتهام ترامب لها "بالتركيز على الصين"

رويترز

نفى مسؤولون فى منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء اتهامها "بالتركيز على الصين" وقالوا إن المرحلة الحرجة من الوباء ليست الوقت الملائم لوقف التمويل بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلق مساهمة بلاده فى المنظمة. والولايات المتحدة أكبر مانح فى المنظمة التى تتخذ من جنيف مقرا ويقول ترامب إنها قدمت نصائح سيئة أثناء أزمة تفشى كورونا.

وتجاوزت مساهمة الولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية 400 مليون دولار فى 2019 أى نحو مثلى مساهمة ثانى أكبر الدول الأعضاء. وساهمت الصين بمبلغ 44 مليون دولار.

وقال الدكتور هانز كلوج المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا فى إفادة عبر الإنترنت ردا على سؤال بشأن تصريحات ترامب "لا نزال فى المرحلة الحرجة للوباء لذلك الوقت ليس ملائما الآن لوقف التمويل".

ووصف كلوج تفشى الفيروس فى أوروبا بأنه "مقلق للغاية" وحث الحكومات على "التفكير بحرص شديد" قبل تخفيف الإجراءات للحد من انتشاره.