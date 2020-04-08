ملاوى تسجل أول وفاة جراء فيروس كورونا

وكالات

أعلنت جمهورية ملاوى اليوم، عن أول وفاة على أراضيها بفيروس كورونا المستجد لسيدة تبلغ من العمر 51 عامًا، عادت مؤخرًا إلى البلاد قادمة من بريطانيا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قال وزير الصحة المالاوى جابى مهانجو: "كانت خامس شخص تأكدت إصابته بكوفيد-19، وتوفيت صباح اليوم".

وكشف تقرير صدر اليوم، أن ملاوى سجلت رسميًا ثمان إصابات.

وكان الرئيس المالاوى، بيتر موثاريكا، قد أعلن حالة الطوارئ في 23 مارس الماضي، وأمر بإغلاق المدارس حتى إشعار آخر للحد من تفشي الوباء.

وقال رئيس مالاوي بيتر موثاريكا في خطاب للأمة، إن البلاد سجلت، الخميس، أول ثلاث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقال موثاريكا "لم يكن بمالاوي حالات إصابة بالفيروس. للأسف لدينا الآن ثلاث حالات مؤكدة".

طلبت وكالة إدارة الطوارئ الأمريكية، من وزارة الدفاع 100 ألف كيس موتى مع ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بحسب البنتاجون.