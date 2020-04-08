مفوضية الاتحاد الأفريقى تبحث عبر الفيديو كونفرانس جهود مواجهة كورونا بأفريقيا

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عقدت مفوضية الاتحاد الأفريقى، برئاسة موسى فقيه محمد رئيس المفوضية، اليوم الأربعاء ، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا فى أفريقيا.

وصرحت السفيرة الدكتورةً نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، بأن الاجتماع ضم عن بعد المستشار القانونى للاتحاد والثمانية مفوضين ومدير المالى للمنظمة ومدير المركز الأفريقى لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأشارت نجم، فى تصريح لها - إلى آخر المستجدات المتعلقة بإجراءات إنشاء صندوق أفريقيا لمواجهة فيروس كورونا وهيكله الإدراى المتوقع إعلان قيامه غدا الخميس مع انتهاء المهلة المسموحة للدول الأعضاء لإبلاغ المفوضية موافقتها على إنشائه نهاية اليوم واعتبار عدم إخطار الدول للمفوضية بقرارها موافقة ضمنية للتعجيل بتفعيله لتقديم الدعم للدول لمواجهة الفيروس.

مشددة، على موقف الاتحاد الثابت والرافض لاعتبار أفريقيا حقلا للتجارب الخاصةً بالأدوية تحت التجربة لفيروس كورونا.

وذكرت المستشار القانونى للاتحاد، أن المفوضية فتحت حسابا مصرفيا تم تعميم رقم حسابه على جميع الدول الأعضاء لتلقى التبرعات من كافة الدول والمنظمات والجهات العامة والخاصة لمواجهة فيروس كورونا.