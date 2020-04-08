اليوم السابع
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مصرع طيارين فى تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو المالى وسط البلاد

الأربعاء، 08 أبريل 2020 05:01 ص
مصرع طيارين فى تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو المالى وسط البلاد تحطم طائرة فى مالى
كتب محمد تهامى زكى

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تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو المالى، أمس الثلاثاء، فى منطقة موبتى وسط البلاد، وأسفر الحادث عن مصرع الطيار الكابتن موسى مايجا، ومساعده الملازم محمد تراورى، كانت عائدة من التدريبات كجزء من عملية لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات المسلحة.

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ووفقا لوكالة الأنباء المالية، فإن الحادث وقع فى الحادية عشر والنصف، صباح أمس الثلاثاء، عندما كانت الطائرة عائدة من تمرين كجزء من عملية مكافحة الإرهاب ضد الجماعات المسلحة، مشيرة إلى أن كل محاولات الهبوط فى المطار الإقليمي بعد فشل الطيار تجنب الأسوأ، ليتجه إلى مساحة خالية من معسكر الجيش حيث وقع الحادث.

وأشارت الوكالة، إلى أنه بمجرد الإعلان عن هذه الأنباء المحزنة، توجه الجنرال عبد الله سيسيه، حاكم المنطقة، على الفور إلى المكان لرؤية الضرر الناجم عن الحادث، مقدما التعازى لأسر الطيارين.

وكالة أنباء مالى
وكالة أنباء مالى

وكان الجيش المالى، أعلن أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابى الذى تعرض له فى منطقة "غاو" شمال البلاد، الإثنين الماضى، إلى 25 قتيلا و6 جرحى.

وأكد الجيش المالى - فى بيان أمس الثلاثاء - أن الحصيلة، التى وصفها بالمؤقتة، وصلت إلى 25 قتيلا، كما عثرت قوات الجيش على ثمانى جثث لإرهابيين، واستعادت بعض الأسلحة.

وكانت وكالة أنباء مالي الرسمية قد أعلنت أن مسلحين مجهولين على متن سيارات ودراجات نارية، هاجموا معسكر بامبا العسكري، مما أسفر عن مقتل 23 شخصًا.

 

 


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الارهاب

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