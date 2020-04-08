مستقبل وطن بقنا يعلن عن توفير أدوات حماية لعمال النظافة بالمحافظة.. صور

قنا- وائل محمد

أعلن حزب مستقبل بمحافظة قنا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتحت إشراف الأمين العام المهندس أشرف رشاد الشريف والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا أسامة الهواري، إطلاق أمانة الشباب بالحزب لمبادرة " واجب علينا نشكرهم "، والتى تهدف إلي توفير أدوات الحماية الشخصية كاملة لعمال النظافة على مستوى مراكز المحافظة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



1 مستقبل وطن بقنا توفير أدوات حماية لعمال النظافة على مستوى المحافظة

وقال محمد عبد الستار علي أمين شباب حزب مستقبل وطن بقتا ، إن وفد من أمانة الشباب التقي الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا لتفعيل المبادرة وتسليم أدوات الحماية الشخصية لعمال النظافة على مستوى المحافظة وبجميع الوحدات المحلية والمجالس القروية وذلك إيمانا من حزب مستقبل وطن بجهود عمال النظافة في الارتقاء بالمنظومة.



2 مستقبل وطن بقنا توفير أدوات حماية لعمال النظافة على مستوى المحافظة

وأضاف أن أمانة الشباب بالحزب تقوم بعملية التوعية للمواطنين والتأكيد على ضرورة إتباع كافة الإجراءات الوقائية المعلن عنها للحد من انتشار الفيروس والقضاء منوها عن قيام الحزب بالعديد من المبادرات والفعاليات التي تهدف في المقام الأول إلي حماية المواطن القنائي والحفاظ علي صحته.



3 مستقبل وطن بقنا توفير أدوات حماية لعمال النظافة على مستوى المحافظة