مستشفى ديرب نجم بالشرقية تؤكد توافر كمامات ومستلزمات تطهير

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير إدارة المستشفيات بالمرور المفاجئ صباح اليوم على مستشفى ديرب نجم، لمتابعة توزيع الواقيات الشخصية على الفريق الطبى من "الماسكات الجراحية، والجاونات، والمطهرات، والجوانتيات، والمنظفات، والماسكات عالية الكفاءة" بشكل يومي، مع متابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفي .

وأكدت إدارة المستشفى بأن المستلزمات الطبية، وغيرها من الأدوية متوفرة بكميات كافية بالمستشفي، ويتم توزيعها يومياً على الفريق الطبى بالأقسام الطبية المختلفة.

ذلك رد على فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، لطبيب من العاملين بالمستشفى يستغيث بتوفير مستلزمات وكمامات للتعامل مع حالات الاشتباه فى فيروس كورونا، خاصة أن المركز تحول لبورة إصابات.

ويذكر ان مركز ديرب نجم خلال الأيام الماضية سجل حالات ايجابية لفيروس الكورونا ، و التى صاحبها إجراءات وقائية بتوسيع دائرة الاشتباه فى المخالطين للحالات لمحاصرة الإصابات .

يشار ان محافظة الشرقية، شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها، .

توزيع الواقيات الشخصية على مستشفى ديرب نجم

توزيع الواقيات الشخصية على مستشفى ديرب نجم

توزيع الواقيات الشخصية على مستشفى ديرب نجم

توزيع الواقيات الشخصية على مستشفى ديرب نجم

توزيع الواقيات الشخصية على مستشفى ديرب نجم

توزيع الواقيات الشخصية على مستشفى ديرب نجم

توزيع الواقيات الشخصية على مستشفى ديرب نجم

توزيع الواقيات الشخصية على مستشفى ديرب نجم