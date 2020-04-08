مستشفى أرمنت تجرى 3 عمليات لمدة 6 ساعات بأيدى 9 أطباء لمصاب بحادث خطير

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور أحمد بسيونى مدير عام مستشفى أرمنت التخصصى غرب محافظة الأقصر، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، خلال الساعات الماضية، عن نجاح الأطباء فى إجراء عملية جراحية تعتبر من أخطر العمليات الفريدة من نوعها، حيث تم إجراء 3 عمليات متنوعة لمصاب فى حادث سير لمدة 6 ساعات بأيدى 9 أطباء من قيادات المستشفى وأقسامها المختلفة.

ويضيف مدير عام المستشفى – فى بيان صحفى – أنه إستقبلت المستشفى المريض "أ.س.س" يبلغ من العمر 48 عاماً مصاب في حادث سير خطير، ولدى وصوله تم عمل الفحوصات اللازمة حيث تبين وجود كسر مفتوح متفتت بعظمتي الساق الأيمن، وكذلك فقد بالجلد والأنسجة الرخوه بمنطقة الكسر، وتم على الفور إجراء عدة عمليات دقيقة مختلفة، أولها رد للكسور وتثبيتها بمثبت خارجي أجراها فريق الطبى لجراحة العظام، حيث إستغرقت العمليات أكثر من 6 ساعات متواصلة.

ومن الجدير بالذكر أن المستشفى تجري عمليات جراحية متطورة وخطيرة في التخصصات المختلفة، حيث وفرت على الأهالي والمرضى تكلفة ومشقة السفر خارج المحافظة، ودائماً تسعى لإراحة المرضى داخل مستشفى أرمنت، نظراً لوجود الفريق الطبي التابع لبروتوكول التعاون مع الجامعات، والذي يضم كوكبة كبيرة من خبراء الأطباء في مصر، حيث يأتى ذلك تحت رعاية مدير مستشفى أرمنت التخصصى الدكتور أحمد بسيونى.