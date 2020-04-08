مستشار لداونينج ستريت يروج لاستراتيجية لتخفيف الإغلاق تبدأ 27 إبريل

كتبت رباب فتحى

كشف مسئول تنفيذي سابق في منظمة الصحة العالمية ومستشار لداونينج ستريت اليوم عن استراتيجيته مكونة من أربع خطوات لتسهيل تخفيف قيود الإغلاق الصارمة المفروضة فى المملكة المتحدة، فى إطار خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا، بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقال البروفيسور كارول سيكورا ، المدير السابق لوحدة السرطان التابعة للأمم المتحدة والعضو السابق في مجموعة الخبراء الاستشاريين المعنية بالسرطان التابعة لوزارة الصحة ، إن الخطوة الأولى ستكون السماح للشركات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 50 موظفا بالفتح مرة أخرى في 27 أبريل.

وقال إن داونينج ستريت يجب أن يسمح لجميع المدارس بإعادة فتح وتسهيل إجراءات التباعد الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة في 4 مايو.

يمكن للمكاتب والحانات والمطاعم أن تفتح مرة أخرى في 18 مايو ، مما يسمح لملايين البريطانيين المحاصرين ببدء الاستمتاع في الصيف.

وقال البروفيسور سيكورا ، وهو طبيب أورام وليس أخصائي وبائيات (عالم متخصص في تفشي الأمراض) ، إن الخطوة الأخيرة التي يجب على الوزراء اتخاذها هي تخفيف القيود على السفر الدولي والتجمعات الجماعية في الأول من يونيو.

في رسالة أمل للبريطانيين القلقين ، قال إن الإغلاق يعمل وأن "نقوم بتستطيح المنحنى". ولكن لا تزال بريطانيا تعانى من حالات وفاة وصلت إلى 938 اليوم الأربعاء، ولا تزال أعداد الإصابات فى زيادة.

لكن البروفيسور سيكورا قال إننا "بحاجة إلى رؤية استراتيجية للخروج" - ونشر رأيه حول "كيفية القيام بذلك بأمان" ، والذي أشاد به عشرات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لمنحه شعورًا بالراحة.

غرد: "مع المزيد من الاختبارات ، لا يوجد طفرة في الفيروس والامتثال للقواعد أعتقد أن هذا جدول زمني ممكن".

حذر البروفيسور سيكورا من أن جدوله الزمني يستند إلى تفشي الذروة في نهاية هذا الأسبوع وأن الناس "سيلتزمون ويحسنون التصرف" ويتبعون القواعد الحالية.