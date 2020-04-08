اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:14 م
خالد صلاح
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مسئولة نمساوية: السياحة ستعود ببطء منتصف مايو المقبل

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:25 م
مسئولة نمساوية: السياحة ستعود ببطء منتصف مايو المقبل مستشار النمسا سيباستيان كورتس
فيينا (أ ش أ)

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أكدت اليزابيث كوستنجر وزيرة السياحة النمساوية، أن السياحة ستعود ببطء اعتبارا من منتصف شهر مايو المقبل وستكون قاصرة على السياحة الداخلية، وقالت كوستنجر فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، إن التعافى سيعود الى المطاعم والفنادق والانشطة الترفيهية بشكل تدريجي في منتصف مايو المقبل . مشيرة الى أنه في نهاية شهر أبريل الجاري سيكون من الضروري إجراء تقييم لوضع الاصابات بفيروس كورونا .

وأضافت أنه يجب أن يسود الوضوح بشأن الإجراءات المقبلة بنهاية الشهر الجاري ،وأن وزارة السياحة تبحث فى افضل الاليات لمواجهة التبعات السلبية لأزمة كورونا على القطاع السياحي حيث تم التوصل بالفعل الى خطوات مهمة تساهم فى حل المشكلة .مشيرة الى أنه سيتم اعتماد قواعد سلوك جديدة فى المنشآت السياحية وذلك حتى يكون لدينا لقاح يمكننا من خلاله مكافحة الفيروس.

ودعت الوزيرة النمساويين لقضاء الاجازات داخل البلاد . موضحة أنه من غير الواضح تمامًا متى سيتم رفع قيود السفر الحالية مرة أخرى وبالتالي قد يتأخر السماح للسائحين من دول أخرى بالعودة إلى النمسا.

وأوضحت أن 75 % من الليالي السياحية تأتي من الأجانب حيث توفر السياحة حوالي 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لافتة الى تضرر صناعة السياحة بشكل كبير بسبب فترة التوقف.

وكانت وزارة الصحة النمساوية، أعلنت اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 12 ألفا و840 إصابة و273 حالة وفاة، وذكرت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة فى يوم واحد بالبلاد وبلغت الوفيات في العاصمة فيينا 58 حالة فيما تعافى 4 آلاف و512 شخصا، وأشار البيان إلى تلقي 1096 شخصا العلاج بالمستشفيات منهم 267 مصابا في وحدات العناية المركزة.

ومن جانبه، قال ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوي في تصريحات اليوم الاربعاء إن الزيادة اليومية في الإصابات حاليا بلغت 2.56 في المئة معتبرا أن المؤشر مطمئن لافتا إلى أن معدلات النمو كانت أكثر من 40 في المائة في الأيام القليلة الماضية.

ووصف الوزير معدلات النمو الحالية بأنها "نجاح كبير" لليوم الرابع على التوالي حيث كان عدد المتعافين من الفيروس أكبر بكثير من الإصابات الجديدة.
وناشد الوزير المواطنين بالحفاظ على البقاء فى المنزل فى عطلة عيد الفصح قائلا "علينا الآن أن نواصل الإجراءات حتى لا نعرض هذا التطور الإيجابي للخطر". 

 


النمسا

وزير السياحه النمساويه

كورونا

فيروس كورونا

الصحه النمسا

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