مسئولة نمساوية: السياحة ستعود ببطء منتصف مايو المقبل

وأضافت أنه يجب أن يسود الوضوح بشأن الإجراءات المقبلة بنهاية الشهر الجاري ،وأن وزارة السياحة تبحث فى افضل الاليات لمواجهة التبعات السلبية لأزمة كورونا على القطاع السياحي حيث تم التوصل بالفعل الى خطوات مهمة تساهم فى حل المشكلة .مشيرة الى أنه سيتم اعتماد قواعد سلوك جديدة فى المنشآت السياحية وذلك حتى يكون لدينا لقاح يمكننا من خلاله مكافحة الفيروس.

ودعت الوزيرة النمساويين لقضاء الاجازات داخل البلاد . موضحة أنه من غير الواضح تمامًا متى سيتم رفع قيود السفر الحالية مرة أخرى وبالتالي قد يتأخر السماح للسائحين من دول أخرى بالعودة إلى النمسا.

وأوضحت أن 75 % من الليالي السياحية تأتي من الأجانب حيث توفر السياحة حوالي 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لافتة الى تضرر صناعة السياحة بشكل كبير بسبب فترة التوقف.

وكانت وزارة الصحة النمساوية، أعلنت اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 12 ألفا و840 إصابة و273 حالة وفاة، وذكرت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة فى يوم واحد بالبلاد وبلغت الوفيات في العاصمة فيينا 58 حالة فيما تعافى 4 آلاف و512 شخصا، وأشار البيان إلى تلقي 1096 شخصا العلاج بالمستشفيات منهم 267 مصابا في وحدات العناية المركزة.