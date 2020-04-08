مدير "الصحة العالمية" يدافع عن التعامل مع أزمة كورونا ضد انتقادات ترامب

رويترز

دافع مدير منظمة الصحة العالمية بشدة اليوم الأربعاء عن الطريقة التى تتعامل بها المنظمة مع وباء "كورونا" وذلك ردا على سؤال بشأن انتقاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وتلميحات بأن واشنطن قد تعيد النظر فى التمويل الذى تقدمه للمنظمة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس فى إفادة صحفية "نصيحتى تتلخص فى ثلاثة أشياء.. أرجو أن تتمسكوا بالوحدة على المستوى الوطنى ولا تستغلوا (مرض) كوفيد من أجل أهداف سياسية، ثانيا التضامن الصادق على المستوى العالمى. وأن تتحلى الولايات المتحدة والصين بالقيادة النزيهة".

ودعا الزعماء إلى عدم "تسييس" الأزمة الناجمة عن تفشى الفيروس.