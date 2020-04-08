اليوم السابع
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مديريات الصحة والطب البيطرى تواصل الحملة الرسمية لتعقيم مدينة العريش

الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:41 ص
مديريات الصحة والطب البيطرى تواصل الحملة الرسمية لتعقيم مدينة العريش حملة تطهر وتعقيم - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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اعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها مواصلتها بالتعاون مع مجلس المدينة ومديريات الصحة والطب البيطرى والزراعة ، أعمال تعقيم وتطهير عدد من المنشآت الخدمية والمصالح الحكومية والشوارع بمدينة العريش، وذلك بتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء،وبحضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة.

وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة ، أنه تم تطهير وتعقيم شوارع 23 يوليه و26 يوليه والبوستة والمدارس وشكرى القوتلى وعدد من الشوارع الأخرى ، بجانب تطهير وتعقيم فروع البنوك بوسط المدينة والمصالح الحكومية المحيطة ومكتب بريد العريش الرئيسى ومجمع المدارس وعدد من المصالح الخدمية الأخرى.

أضاف الغندور أن المبادرة مستمرة حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بمدينة العريش بالكامل..مشيرًا إلى أن عمليات التعقيم والتطهير للمدينة ستتم يوميًا ، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قال الغندور أنه تم تطهير وتعقيم نحو 400 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا والحفاظ على شمال سيناء خالية من الفيروس.

كما أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء فى بيان له، تنفيذ الكشف الطبى على الأسر القادمة من محافظات مجاورة، واستقرت فى شمال سيناء بنطاق مركز بئر العبد خلال الأيام الأخيرة.

واوضح البيان انه تنفيذا لتعليمات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، كلف محسن سالم رئيس مركز ومدينة بئر العبد، الصحة الوقائية بالإدارة الصحية ببئر العبد بإجراء الكشف الطبى الشامل على جميع الأسر التى قدمت من بورسعيد والمحافظات المجاورة والتى تم حصرها بقرى الشيخ زايد و بالوظه ورمانه ووضعها تحت الملاحظة للتأكد من سلامتها حفاظا على سلامة المواطنين بالمركز.

وسبق وأكد اللواء عبدالفضيل محافظ شمال سيناء على أن محافظة شمال سيناء خالية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، بفضل الإجراءات التى اتخذتها المحافظة والتزام أهالى شمال سيناء بالقرارات التى اتخذتها الدولة لمجابهة الفيروس.

أشار المحافظ إلى إتباع الإجراءات الصحية اللازمة مع الأسر التى عادت إلى المحافظة من مختلف المحافظات الأخرى بالمنافذ الرئيسية الخمسة بالمحافظة، حيث يجرى توقيع الكشف الطبى على القادمين من خلال المراقبين الصحيين بمديرية الصحة وتسجيل البيانات الخاصة بهم للمتابعة مع الإدارات الصحية لمدة 14 يومًا .

وقال المحافظ على الاشتباه فى 8 حالات بإصابتها بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة ، وتم سحب عينات من تلك الحالات وإرسالها إلى المعامل المركزية ، حيث جاءت نتيجة جميع العينات سلبية، لتظل شمال سيناء خالية من الفيروس.

وثمن المحافظ المبادرات التى يطلقها الشباب للحفاظ على شمال سيناء خالية من فيروس كورونا، مطالبًا بتكاتف جميع الجهات التنفيذية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدنى على ضرورة التصدى لفيروس كورونا، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصوله إلى المحافظة من خلال التوعية والمشاركة فى التطهير والتعقيم المستمر..مطالبًا بعدم الالتفات الى الشائعات والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وقال المحافظ أنه منذ بداية الأزمة تم التواصل مع قوات حفظ السلام والتنسيق بخصوص إجراءات مواجهة كورونا، مشيرا إلى ان منظومة مجابهة فيروس كورنا مطمئنة وتدار بواسطة القوات تحت إشراف مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.


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