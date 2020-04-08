اليوم السابع
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مدبولي يوجه الشكر للقائد العام للقوات المسلحة والضباط والأفراد لمساندة القطاع المدني بأزمة كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:01 م
مدبولي يوجه الشكر للقائد العام للقوات المسلحة والضباط والأفراد لمساندة القطاع المدني بأزمة كورونا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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استهل  الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماع الحكومة الأسبوعى  بتوجيه خالص الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وضباط وأفراد القوات المسلحة، على التجهيزات والاستعدادات التي تم استعراضها أمس، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار الوقوف جنباً إلى جنب القطاع المدني في التصدي لفيروس " كورونا" المستجد، ومساندته من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة لديه في سبيل ذلك.
 
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، في سياق حديثه عن أزمة فيروس " كورونا"  أن ما تم تنفيذه من خطوات وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة الماضية هو ما أعطى القدرة للدولة المصرية على تحمّل تداعيات وتبعات هذه الأزمة العالمية الكبرى.
 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك لجنة مشكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة المتضررة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، في إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن آلية صرف المنحة التي قررها رئيس الجمهورية للمستحقين من هذه العمالة، والتي تضمن عدم وجود تكدس أو حدوث تزاحم من جانب المواطنين أثناء صرف هذه المنحة.  
 
مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (1)
 

مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (2)
 

مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (3)
 

مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (4)
 

مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (5)
 

مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (6)
 

مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (7)
 

مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (8)
 

مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (10)
 

 


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