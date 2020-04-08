اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافـظ المنوفية: خطة إستثنائية لغسيل شبكات المياه خلال شهر أبريل

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:39 م
محافـظ المنوفية: خطة إستثنائية لغسيل شبكات المياه خلال شهر أبريل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، وضع خطة إستثنائية لغسيل شبكات المياة بنطاق المحافظة خلال شهر أبريل، حيث وجه بأن تبدأ خطة الغسيل من يوم السبت الموافق 11 أبريل ، بدلا من الأحد 5 أبريل ، وكذا تقليل فترة غسيل الشبكات والخزانات ، بحيث تبدأ من الساعه الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرا بدلا من الرابعه والنصف مساءً ، يأتى هذا فى إطار تخفيف تداعيات فيروس كورونا على المواطنين ولضمان توافر المياه لإستخدامها فى أعمال التطهير والتعقيم .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع فروع شركة مياه الشرب كل فى نطاقه بالإلتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقرره لأعمال الغسيل والتطهير وكذا التعامل الفورى مع أية طوارىء حفاظا على صحة المواطنين .

هذا وتهيب شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالسادة المواطنين ضرورة تدبير إحتياجاتهم من المياه وعدم إستخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكه ، كما تنوه عن أنه فى حالة ظهور أى رواسب عالقة بالمياة او عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياة بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل .

وتعلن الشركه أنه فى حالة أى شكوى من جودة المياة يمكن الإتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو على الواتس اب على رقم 01220906668.
 

وكان تقرير وزارة التنمية المحلية قد أعلن أن محافظة المنوفية ،تصدرت محافظات الجمهورية فى تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجدcovid-19 طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى.

ومن جانبة أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المنوفية تصدرت المحافظات فى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمبانى والمنشات الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة والشوارع العامة وأماكن التجمعات تليها الدقهلية والشرقية وقنا والمنيا والوادى الجديد ، بينما احتلت المراكز الأولى من حيث غلق قاعات الأفراح والنوادى المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك خلال التقرير الذى عرضه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن جهود المحافظات فى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد وذلك حتى نهاية مارس 2020.

حيث شمل تقرير وزارة التنمية المحلية تطهير وتعقيم نحو 77 ألف مبنى ، وكذا غلق 5 ألاف محل تجارى مخالف للمواعيد المقررة ومصادرة الشيشة بـ 7 ألاف مقهى وكافتيريا وغلق 7 ألاف مركز تعليمى وإلغاء 2116 أسواق شعبية بالإضافة إلى غلق 2374 نادياً وقاعات أفراح بمختلف المحافظات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة فى تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم وكذا إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار نقل العدوى بين المواطنين.


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

المنوفيه

محافظ المنوفيه

محافظه المنوفيه

شركة مياه الشرب بالمنوفية

غسيل شبكات مياه الشرب بالمنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن عن مناطق ضخ المياه اليوم.. تعرف عليها

الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:50 ص

القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكاوى أهالى شارع مكة ببشتيل

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:30 ص

قارئ يشكو تكرار انقطاع مياه الشرب بمنطقة بشتيل البلد بالجيزة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:30 ص

شكوى من قطع مياه الشرب يوميا عن حى السرايا بالإسكندرية ومطالب بالحل

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:15 ص

رئيس مياه الشرب بالشرقية: تنفيذ 32 مشروعا بتكلفة 2.624 مليار جنيه

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:00 ص

"مياه الشرب" بالمنيا تعلن عن ضعف المياه فى 3 مناطق

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:21 م

"مياه الشرب" بالشرقية: محطة أبو كبير تدخل الخدمة يونيو المقبل

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع أوبك وروسيا بشأن تخفيضات الإنتاج

النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع أوبك وروسيا بشأن تخفيضات الإنتاج

الصحة الكويتية: تعافى 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالى 111 حالة شفاء

الصحة الكويتية: تعافى 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالى 111 حالة شفاء

جونسون فى حالة مستقرة بعد ليلة ثانية بالرعاية المركزة بسبب فيروس كورونا

جونسون فى حالة مستقرة بعد ليلة ثانية بالرعاية المركزة بسبب فيروس كورونا

فرنسا: 17 مليون معرضين للإصابة بكورونا بسبب السن أو الأمراض المزمنة

فرنسا: 17 مليون معرضين للإصابة بكورونا بسبب السن أو الأمراض المزمنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة