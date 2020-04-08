محافـظ المنوفية: خطة إستثنائية لغسيل شبكات المياه خلال شهر أبريل

المنوفية - محمد فتحى

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، وضع خطة إستثنائية لغسيل شبكات المياة بنطاق المحافظة خلال شهر أبريل، حيث وجه بأن تبدأ خطة الغسيل من يوم السبت الموافق 11 أبريل ، بدلا من الأحد 5 أبريل ، وكذا تقليل فترة غسيل الشبكات والخزانات ، بحيث تبدأ من الساعه الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرا بدلا من الرابعه والنصف مساءً ، يأتى هذا فى إطار تخفيف تداعيات فيروس كورونا على المواطنين ولضمان توافر المياه لإستخدامها فى أعمال التطهير والتعقيم .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع فروع شركة مياه الشرب كل فى نطاقه بالإلتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقرره لأعمال الغسيل والتطهير وكذا التعامل الفورى مع أية طوارىء حفاظا على صحة المواطنين .

هذا وتهيب شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالسادة المواطنين ضرورة تدبير إحتياجاتهم من المياه وعدم إستخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكه ، كما تنوه عن أنه فى حالة ظهور أى رواسب عالقة بالمياة او عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياة بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل .

وتعلن الشركه أنه فى حالة أى شكوى من جودة المياة يمكن الإتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو على الواتس اب على رقم 01220906668.



وكان تقرير وزارة التنمية المحلية قد أعلن أن محافظة المنوفية ،تصدرت محافظات الجمهورية فى تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجدcovid-19 طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى.

ومن جانبة أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المنوفية تصدرت المحافظات فى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمبانى والمنشات الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة والشوارع العامة وأماكن التجمعات تليها الدقهلية والشرقية وقنا والمنيا والوادى الجديد ، بينما احتلت المراكز الأولى من حيث غلق قاعات الأفراح والنوادى المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك خلال التقرير الذى عرضه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن جهود المحافظات فى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد وذلك حتى نهاية مارس 2020.

حيث شمل تقرير وزارة التنمية المحلية تطهير وتعقيم نحو 77 ألف مبنى ، وكذا غلق 5 ألاف محل تجارى مخالف للمواعيد المقررة ومصادرة الشيشة بـ 7 ألاف مقهى وكافتيريا وغلق 7 ألاف مركز تعليمى وإلغاء 2116 أسواق شعبية بالإضافة إلى غلق 2374 نادياً وقاعات أفراح بمختلف المحافظات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة فى تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم وكذا إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار نقل العدوى بين المواطنين.