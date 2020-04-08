محافظ كفر الشيخ: لدينا احتياطى من المواد الغذائية وهناك متابعة مستمرة للأسواق

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يوجد لدينا احتياطى من المواد الغذائية يكفينا لمدة شهرين، بالإضافة لتوافر السلع الغذائية المتعددة يومياً، ونتميز بأن المحافظة منتجة للمواد الغذائية لكونها محافظة زراعية فى المقام الأول، فنحن ننتج كافة المحاصيل الزراعية، ولدينا أرز بكميات كبيرة، إضافة لأننا محافظة تتميز بإنتاج الأسماك، إضافة لكوننا محافظة صناعية .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ " اليوم السابع "، أنه يطمئن أهالى المحافظة، بأنه يتابع توافر السلع بالأسواق، وهناك حملات لضبط الأسعار ومتابعة المحال والسوبر ماركت فى كاف مدن المحافظة .

وقال محافظ كفر الشيخ، فإنه يوجه الشكر للمشاركة المجتمعية ولأهالى المحافظة الذين يتنافسون فى عمل الخير، وإعداد الشنط والكراتين الغذائية لتوزيعها على العمالة غير المنتظمة والاسر الفقيرة والأشد فقراً، بالإضافة للمؤسسات المتعددة، وهنا من أعدوا ألاف الشنط وسيتم تقديمها للمحتاجين، إضافة لما تقوم به الجمعيات الخيرية من توزيع مواد غذائى متعددة ولحوم، إضافة لوصول 5 شاحنات مُحملة بـ 32 ألف و18 كرتونة عائلية من المواد الغذائية الاساسية المتنوعة مقدمه من بنك الطعام المصرى بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، ستوزع على 282 جمعية أهليه بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوزع على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمحاسب سيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الجمعيات الأهلية لديها قاعدة بيانات مسجل عليها الاسر المستحقة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، مؤكدًا انه سيتم توزيع المواد الغذائية المقدمة من بنك الطعام عليهم كدعم غذائى نتيجة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، والتى اثرت وبشكل مباشر على الكثير من فئات المجتمع.