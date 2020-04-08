محافظ قنا: ازالة 60 حالة تعدى على اراضى املاك الدولة والاراضي الزراعية

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ان الوحدات المحلية لمراكز قوص والوقف ودشنا وقفط ونجع حمادى وقنا وابوتشت قامت اليوم بعدة حملات لإزالة التعديات على اراضى املاك الدولة، والاراضى الزراعية، ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع وحدة استرداد اراضى املاك الدولة بقنا، وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن ازالة 60 حالة تعدى.
واوضح عمرعبد الباقي مدير وحدة استرداد أراضى الدولة بقنا ان حملات الإزالة نجحت اليوم فى إزالة 19 حالة تعدى بالمباني علي أراضى أملاك الدولة بمراكز قوص والوقف ودشنا وقفط ونجع حمادى وقنا وابوتشت بمساحة اجمالية 8890 متر مربع بالإضافة إلى ازالة 41 حالة تعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية بمراكز ابوتشت وقـفط دشنا وقنا بمساحة اجمالية فدان واحد و22 قيراط و2 سهم.
ووجه محافظ قنا مسئولى الوحدات المحلية بعدم التهاون مع اى مخالفات وتطبيق القانون على المخالفين، مؤكدا على استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقري المحافظة، واكد على انه سيتم تحويل المخالفات الى النيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.
فى سياق أخر قال اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا أن المحافظة تشهد حالة انضباط ذاتى من للمواطنين بفترة حظر التجول وفى محافظة قنا يبادر المواطن القنائى بمغادرة الشارع قبل مواعيد حظر الحركة في التوقيتات التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة، وذلك حتى يعطى للاجهزة الأمنية حرية التنظيم وفرض حظر التجوال.
مضيفاً أن كل المواطنين فى محافظة قنا ملتزمين بتوقيت حظر التجول، وهناك حالة إستجابة عامة فى كافة الشوارع بالمدينة والتى تخلو من المارة.
وأكد مدير أمن قنا أن أجهزة الأمن تتعاون مع المواطنين، ولاتهاون مع من يخالف الحظر تم فرضه من أجل المواطنين فالدولة تريد الحفاظ على المواطنين ونمنع من تفشى وباء كورونا ، وأن كل الخدمات التى يحتاجها المواطن من صيدلبات وسوبر ماركت تعمل بشكل مستمر، وهذه الإستثناءات التى نسمح بها عو الحاجة لشراء أدوية أو غذاء.
وأضاف مدير أمن قنا : ان المحافظة لم تسجل حالات ضبط حتى الان لأشخاص مخالفين لكسر حظر التجوال، وأن المواطن القنائى لديه وعى كامل وتفهم الظرف الذى نعيش فيه.
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