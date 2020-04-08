محافظ قنا: ازالة 60 حالة تعدى على اراضى املاك الدولة والاراضي الزراعية

قنا- وائل محمد

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ان الوحدات المحلية لمراكز قوص والوقف ودشنا وقفط ونجع حمادى وقنا وابوتشت قامت اليوم بعدة حملات لإزالة التعديات على اراضى املاك الدولة، والاراضى الزراعية، ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع وحدة استرداد اراضى املاك الدولة بقنا، وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن ازالة 60 حالة تعدى.

واوضح عمرعبد الباقي مدير وحدة استرداد أراضى الدولة بقنا ان حملات الإزالة نجحت اليوم فى إزالة 19 حالة تعدى بالمباني علي أراضى أملاك الدولة بمراكز قوص والوقف ودشنا وقفط ونجع حمادى وقنا وابوتشت بمساحة اجمالية 8890 متر مربع بالإضافة إلى ازالة 41 حالة تعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية بمراكز ابوتشت وقـفط دشنا وقنا بمساحة اجمالية فدان واحد و22 قيراط و2 سهم.

ووجه محافظ قنا مسئولى الوحدات المحلية بعدم التهاون مع اى مخالفات وتطبيق القانون على المخالفين، مؤكدا على استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقري المحافظة، واكد على انه سيتم تحويل المخالفات الى النيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.