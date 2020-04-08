اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:46 م
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محافظ شمال سيناء ونائبه يتبرعون ب٢٠ ٪من رواتبهم لصالح االعماله غير منتظمة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 08:48 م
محافظ شمال سيناء ونائبه يتبرعون ب٢٠ ٪من رواتبهم لصالح االعماله غير منتظمة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء محمد حسين

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أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال  فى بيان له عن تبرع كل من المحافظ ونائبه، والسكرتير العام والمساعد ورؤساء مجالس المدن الستة بنسبة ٢٠ ٪ من رواتبهم، لمدة ٣ أشهر لصالح العمالة الغير منتظمة وصندوق تحيا مصر

واستعرض المحافظ خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد عن طريق الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، آخر المستجدات في المحافظة ،لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، والإجراءات الاحترازية ،التي يتم تنفيذها علي مستوي المحافظة

وأكد المحافظ  أن شمال سيناء خالية من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد حتي اللحظة،وأنه تم الاشتباه في عدد 9 حالات علي مستوي المحافظة، حيث جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بجميع الحالات سلبية ،مشيرًا إلي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصي مع حالات الاشتباه.

وأعلن عن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير مخزون استراتيجى من المستلزمات الطبية والكمامات وأدوات النظافة والمعقمات وأدوات التطهير بمختلف مستشفيات المحافظة .

أضاف المحافظ، أنه تم تخصيص مستشفي بئر العبد النموذجي كمستشفي إحالة في حالة حدوث جائحة ، حيث أنه بقوة 86 سرير و25 سرير عناية مركزة و13 جهاز تنفس صناعي..مؤكدًا علي تخصيص أقسام للعزل بمستشفيات العريش العام بطاقة 12 سرير و19 سرير عناية مركزة و21 جهاز تنفس صناعي، ومستشفي نخل المركزي بطاقة 24 سرير و26 سرير عناية مركزة و11 جهاز تنفس صناعي ومستشفي الشيخ زويد المركزي بطاقة 4 أسرة و3 أسرة عناية مركزة وجهاز تنفس صناعي واحد.

أشار المحافظ إلي استمرار أعمال التعقيم والتطهير لكل المنشآت والمرافق والشوارع والميادين علي مستوي المحافظة.. مؤكدًا علي  تنفيذ جميع قرارات رئيس الجمهورية والحكومة، الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأعلن المحافظ عن توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية والخبز ، وأن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات ،مشيرا إلى إنتظام وصول السلع الأساسية والمواد البترولية إلى المحافظة في مواعيدها المحددة ووفقا للاحتياجات .

قال المحافظ أن جميع المصانع علي مستوي المحافظة تعمل بطاقتها دون توقف ، وأن تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة مستمرة، ولم تتوقف، بجانب تنفيذ حملات إزالة لمخالفات البناء ورفع وإزالة تراكمات القمامة داخل القري والمدن بالمحافظة.

 


شمال سيناء

العريش

سيناء

كورونا

محافظ شمال سيناء

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