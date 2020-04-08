اليوم السابع
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محافظ دمياط يعلن عن شراء معدات جديدة لمواجهة فيروس كورونا .. صور

الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:32 ص
محافظ دمياط يعلن عن شراء معدات جديدة لمواجهة فيروس كورونا .. صور وحدات التطهير لمواجهة فيروس كورونا
دمياط - معتز الشربينى

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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، عن شراء معدات جديدة مؤخراً لاستخدامها فى الخطة الموضوعة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩"، وتضم عدد 14 وحدة تطهير سعة الوحدة الواحدة 600 لتر ، وبها عدد 2 بشبورى ، وكذلك وحدة تطهير سعة 1500 لتر ، يعمل بها عدد 4 بشبورى .

وأكدت الدكتورة منال عوض ، أن المحافظة تضع على عاتقها تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بكافة المناطق بالمحافظة على الوجه الأكمل ، وذلك باعتبارها أحد أهم الأسلحة لمواجهة فيروس كورونا ، لافتة إلى أنه سيتم توزيع تلك المعدات على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن لمساندتها فى تنفيذ تلك المهام .

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أنه تم الحصول على موافقة وزير الشباب والرياضة ، على تخصيص مركز التعليم المدنى بمدينة دمياط الجديدة ، لعزل الحالات الايجابية من المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، الذين لم تظهر عليهم أعراض مرضية ، وليسوا بحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعى أو دخول العناية المركزة ، مع مباشرة تلك الحالات بصفة مستمرة لحين إنتهاء فترة العزل المحددة من قبل وزارة الصحة والسكان ، وكذلك تخصيص المدينة الشبابية بمدينة رأس البر لعزل المخالطين للحالات الإيجابية، لحين أيضاً إنتهاء مدة العزل المقررة .

وأشارت المحافظ ، إلى أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة ، للبدء فى إجراءات استقبال الحالات بدءا من الغد وفقاً للمعايير التى أقرتها وزارة الصحة والسكان، لافتة إلى تكاتف جميع الأجهزة خلال تلك الفترة لإحتواء الأزمة ومجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد .

 

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وحدات التطهير لمواجهة فيروس كورونا

 

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وحدات التطهير لمواجهة فيروس كورونا

 

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وحدات التطهير لمواجهة فيروس كورونا

 


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