اليوم السابع
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لدعم العمالة غير المنتظمة..

محافظ جنوب سيناء يقرر إقتطاع 20 % من راتبه وقيادات المحافظة ورؤساء المدن

الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:24 م
محافظ جنوب سيناء يقرر إقتطاع 20 % من راتبه وقيادات المحافظة ورؤساء المدن محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء انه قرر اقتطاع نسبة 20 % من راتبه ورواتب كلا من نائبة محافظ جنوب سيناء والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وجميع رؤساء المدن لمدة ثلاثة اشهر لدعم العمالة غير المنتظمة وتضامنا معهم إسوة برئيس مجلس الوزراء والوزراء.

اكد المحافظ انه علي من يرغب التبرع لصالح العمالة غير المنتظمة او صندوق تحيا مصر فيلتقدم بالتبرع لحساب صندوق تحيا مصر (جميع البنوك المصرية  (وجميع فروع البريد المصري على حساب رقم  – 037037، تضامنا مع الدولة وفي اطار التكافل في ظل الظروف التي تمر بها مصر من اجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وانطلق اليوم الموجة الثانية لاعمال رش وتطهير المباني والمنشآت بمختلف انواعها بجميع مدن المحافظة في اطار تعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء باجراء اعمال الرش والتطهير ضمن الاجراءات الوقائيه والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقامت اليوم الوحدة المحلية لمدينة دهب باجراء اعمال الرش والتطهير بوادي مجيرح التابع لمدينة دهب مع استمرار اجراء التطهير لباقي المنشآت بالمدينة.

 


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محافظ جنوب سيناء

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