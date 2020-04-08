اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: تكثيف حملات التعقيم للعمارات المعزولة وكل الأحياء والمنشآت.. صور

الأربعاء، 08 أبريل 2020 04:22 م
محافظ بورسعيد: تكثيف حملات التعقيم للعمارات المعزولة وكل الأحياء والمنشآت.. صور حملات التعقيم للعمارات المعزولة
بورسعيد - السيد فلاح

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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، استمرار تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالعمارات المعزولة، وجميع أحياء المحافظة وخاصة الأحياء السكنية الأكبر كثافة وذلك لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه لابد من مضاعفة الجهود وتكاتف المواطنين مع الأجهزة التنفيذية للعبور من هذه المرحلة بسلام وأمان، لافتًا إلى أن الالتزام من قبل المواطنين يساهم بشكل كبير فى تخطى هذه المرحلة.

وقال اللواء عادل الغضبان، إن المحافظة تقوم بتنفيذ خطة شاملة منذ بدء ظهور الفيروس المستجد، بداية من تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بالمحافظة واستمرار عمل غرفة العمليات على مدار 24 ساعة لمتابعة آخر المستجدات حول الفيروس المستجد بالإضافة إلى تلقى شكاوى المواطنين ووصع خطة لتطهير جميع الأحياء والمنشآت والمؤسسات والحدائق والأسواق.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه تم توفير كافة الدعم للأحياء لتكثيف أعمال النظافة والتطهير والعمل المتواصل ليلا ونهارا للحد من انتشار الفيروس المستجد، وجدد محافظ بورسعيد مناشدته للمواطنين بضرورة الوعى والالتزام بكافة الإرشادات والتعليمات التى أقرتها الجهات المعنية لتخطى هذه المرحلة الحرجة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التى تهدف لإضعاف عزيمة المواطنين وزعزعة أمان واستقرار الوطن.

من ناحية أخرى، وجه محافظ بورسعيد كلية الطب ببورسعيد بالمشاركة بكافة أوجه الدعم ووضع جداول وخطة للعمل والتنسيق مع مديرية الصحة والطب الوقائى للاستفادة من كافة مقومات كلية الطب للحد من انتشار الفيروس المستجد.

كما وجه مدير مديرية الصحة ومدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد بتوفير نبطشيات داخل مستشفيات الحميات والمبرة تعمل على مدار 24 ساعة من أطقم طبية وعمال وأمن وإسعاف لمتابعة أى حالات مشتبه بها والتعامل الفورى معها ووجه بعمل المستشفيات على مدار الـ24 ساعة دون إغلاق وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين فى هذا الشأن.

وشدد محافظ بورسعيد على عمل مرفق الإسعاف على مدار الـ24 ساعة والاستجابة لطلبات أى مواطن يحتاج للإسعاف على الفور ودون تأخير، هذا إلى جانب سرعة التعقيم والتطهير والعزل لأى أماكن يظهر بها حالات الإصابة، وذلك فى إطار خطة المحافظة الشاملة للحد من الفيروس المستجد وحماية الوطن والمواطنين.

 

جانب من أعمال التعقيم (1)
جانب من أعمال التعقيم 

 

جانب من أعمال التعقيم (2)
جانب من أعمال التعقيم 

 

جانب من أعمال التعقيم (3)
جانب من أعمال التعقيم

 

جانب من أعمال التعقيم (4)
جانب من أعمال التعقيم

 

جانب من أعمال التعقيم (5)
جانب من أعمال التعقيم 

 

جانب من أعمال التعقيم (6)
جانب من أعمال التعقيم 

 

جانب من أعمال التعقيم (7)
جانب من أعمال التعقيم

 

جانب من أعمال التعقيم (8)
جانب من أعمال التعقيم

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