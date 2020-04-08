محافظ بني سويف : سرعة التعامل مع شكاوي الطلاب خلال الامتحانات الإلكترونية

بنى سويف أيمن لطفى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية المتابعة المستمرة لسير الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي ، والتعامل السريع مع أية شكاوى تستقبلها غرفة عمليات التربية والتعليم ، والخطوط الساخنة التي اتيحت سواء الأرضية أو على تطبيق الواتس آب ، مشيدا بالجهود التي تنفذها المديرية في هذه المرحلة الهامة.

جاء ذلك خلال تواصله مع سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم ، لمتابعة موقف وسير الامتحانات ، ومناقشة أية مستجدات أو معوقات لسرعة حلها من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية أو المعاونة.

ومن جانبها أكدت وكيل المديرية أنه يجري المتابعة من خلال أرقام الشكاوى التي أتاحتها المديرية للمتابعة اولا بأول لسير نظام الامتحانات التى تجرى الان لطلاب الثانوى العام اون لاين ، وذلك فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد

وأشارت سهام يوسف إلى أن سير الامتحانات بشكل جيد يؤكد على نجاح منظومة التعليم الجديدة ، ونجاح التجربة التي وفرت على أولياء الأمور الكثير من الأعباء المالية التي تستنزفها الدروس الخصوصية ، بجانب إتاحة الفرصة للطلاب للبحث عن المعلومة ومحاكاة متطلبات العصر فى التطور التكنولوجي.

وأكدت وكيل المديرية على أنها أعطت تعليمات مشددة بناء عن متابعة و توجيهات محافظ بني سويف وتنفيذا لتكليفات الوزارة، بضرورة مساعدة مدراء الإدارات والمدارس والمعلمين جميع الطلاب فى الوصول إلى كافة المعلومات والروابط والاكواد اللازمة للدخول على المنصة التعليمية والتواصل المستمر مع الطلاب كداعمين وميسرين للعملية التعليمية .

يذكر أن محافظ بني سويف أسند لفريق العمل يضم التربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات وأعمال توزيع التابلت الإلكتروني على طلاب الصف الأول الثانوي، والتي تمت بمقار 8 مدارس المخصصة لهذا الغرض وفقا لخطة الدولة الشاملة في مجابهة عدوى فيروس كورونا ، وواصلت المنظومة عملها حتى في أيام الأجازات ليتم تسليمها بنسبة 100% قبل بدء عملية الامتحانات التي يؤديها 14 ألف و56 والتي بدأت يوم الأحد الماضي من المنازل.