اليوم السابع
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محافظ الدقهلية لرؤساء المدن: الإزاله الفوريه للتعديات على الأراضى الزراعيه

الأربعاء، 08 أبريل 2020 04:08 م
محافظ الدقهلية لرؤساء المدن: الإزاله الفوريه للتعديات على الأراضى الزراعيه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة بحضور السيد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ، والسيد سعد الفرماوى السكرتير العام ، والسيدة منال الغندور السكرتير المساعد .

وتناول خلاله ملف التعديات التى وقعت على الأراضى الزراعيه بنطاق المحافظة، خلال مده الحظر المقررة لمواجهة فيروس كورونا ، وعددا من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها خدمة النظافة ورفع القمامة ، وقد وجه محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الإزاله الفوريه لاى تعديات موجوده على الأراضى الزراعيه والإزاله فى المهد لاية تعديات مستجده بالتنسيق الكامل مع مراكز وأقسام الشرطة، وأكد المحافظ على ضرورة إخطاره بأية معوقات للازالة فى أى موقع من خلال رئيس المركز أو المدينه أو الحى المسئول للتعامل الفورى وإزالة هذه المعوقات .

وأشار الدكتور مختار،إلى أنه سيتم محاسبة المتقاعسين فورا، وكان محافظ الدقهلية قد استعرض خلال الاجتماع حالات التعدى على الأراضى الزراعية بنطاق كل مركز ومدينه وحى،والتى تمت خلال فترة الحظر ، وذلك مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذوله من قبل الجميع ، سواء المراكز التى وقع بها تعديات أو الاخرى التى لا يوجد بها تعديات، وطالب المحافظ رؤساء المراكز التى بها تعديات ببذل الجهد الكامل بالتعاون مع مراكز واقسام الشرطة لإزالة كافة التعديات نطاقهم وتوثيقها بالصورة والفيديو وإعداد بيانات دقيقه بها.

ومن ناحية اخرى أكد محافظ الدقهلية ، على أهمية الاهتمام الكامل بأعمال النظافه ورفع القمامه بالشوارع والميادين ، وكلف محافظ الدقهلية مدير عام التفتيش والمتابعه بعمل حملات تفتيشية بجميع المراكز والمدن والأحياء لمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة بالشوارع والميادين للتقيم ومكافأة المتميزين ومعاقبه المقصرين.

وأكد المحافظ على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد المتنوعة بالوحدات للمراكز والمدن والاحياء لتوفير الدعم اللازم لكافة اعمال تنفيذ واستكمال المشروعات وخاصة قطاع النظافة، وفى ذات السياق وجه المحافظ للتنسيق الكامل مع قطاع الكهرباء بكل مركز ومدينه وحى للتنفيذ الدقيق لمنظومه رسوم النظافة بالمحلات والوحدات السكنية، كما اكد المحافظ على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ برامج التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح الحكومية والمبانى مواقف السيارات والشوارع والميادين بنطاق المحافظة وذلك حرصا على سلامه وصحة وحياة المواطنين فى اطار الجهود التى تتم من قبل المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن التعامل بكل الحسم والحزم مع ملف ازالة التعديات على الاراضى الزراعية على مستوى الجمهورية بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية ومديريات الامن بالمحافظات ،

 

 

 


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