اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يوجه وحدات الملاريا برش الشوارع لمواجهة انتشار الذباب

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:00 ص
محافظ الجيزة يوجه وحدات الملاريا برش الشوارع لمواجهة انتشار الذباب مكافحة الذباب - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل باستثمار فترة حظر التجول لرفع المخلفات وتراكمات القمامة أولاً بأول ورش وتطهير الشوارع وسرعة إنجاز أعمال التطوير الجارية والتشديد على شركات الجمع السكنى بضرورة الجمع من المنازل على أن يتم إنهاء التعاقد مع المخالفين لذلك القرار والشركات التى لا تثبت جدية فى تنفيذ ما يوكل إليها من أعمال.

 

وأضاف محافظ الجيزة أنه نظراً للأهمية القصوى التى يحظى بها ملف النظافة، يتم محاسبة المقصرين بشكل فورى، خاصة فى ظل ما تقوم به الدولة من أعمال تطهير وتعقيم للمؤسسات والأبنية والشوارع موجهاً بقيام وحدات الملاريا بالأحياء والمراكز والمدن برش الشوارع بكافة القطاعات لمواجهة ظاهرة انتشار الذباب.

 

وكان عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا طارئاً مع القيادات التنفيذية بنطاق المحافظة وذلك لبحث ألية تنفيذ قرارات اجتماع مجلس الوزراء الصادرة بشأن مواجهة مرض كورونا وضبط الشارع والأسواق والتأكد من توافر الخدمات للمواطنين.

 

وثمن محافظ الجيزة جهود رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وما تم بذله خلال الفترة الماضية من جهود لخدمة المواطنين منوهاً على أن الدولة تعيش ظروفاً استثنائية تستلزم من كل منهم التضحية وبذل أقصى ما لديه من جهد وتنفيذ كافة التعليمات والقرارات الصادرة بكل حزم وأنه لن يتهاون فى محاسبة أى حالات تقصير فى هذا الشأن.

 

وشدد محافظ الجيزة للحضور أنه فى ظل الإجراءات الاستثنائية التى تمر بها الدولة لا بد من عدم إغفال المهام الرئيسية المكلفون بها وعلى رأسها أعمال النظافة وإزالة مخالفات المبانى ورفع الإشغالات وكفاءة المرافق العامة مشدداً على ضرورة المتابعة بشكل دورى لتنفيذ الأعمال والتصدى بكل حزم للبناء المخالف ومظاهر التعدى التى يقوم بها البعض مستغلاً انشغال الاجهزة المختلفة فى مواجهة فيروس كورونا.

 

 


انتشار الذباب

مكافحة الذباب

تعقيم الشوارع

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس قسم الحشرات بعلوم القاهرة يكشف سبب انتشار الذباب والبعوض

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:36 م

"التنمية المحلية" تستجيب لشكاوى أهالى الصف من انتشار الذباب والناموس

الإثنين، 06 أبريل 2020 06:37 م

دفتر أحوال المواطن.. انتشار الذباب بكثرة فى شارع القومية العربية إمبابة.. قارئة تشكو من وقوف التكاتك بشكل عشوائى على جانبى طريق شارع الملكة بفيصل.. سكان قرية نواج بالغربية يشكون من وجود بالوعة بدون غطاء

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 11:52 ص

قارئ يشكو من انتشار الذباب بكثرة فى شارع القومية العربية إمبابة

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 05:30 م

قارئ يشكو من انتشار الذباب بقرية سندبسط زفتى غربية شارع محمد نصار

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 05:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الاحتياطى الأجنبى لمصر يفقد 5 مليار دولار.. والبنك المركزى: نجحنا فى امتصاص صدمة الأسواق الدولية

الاحتياطى الأجنبى لمصر يفقد 5 مليار دولار.. والبنك المركزى: نجحنا فى امتصاص صدمة الأسواق الدولية

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة