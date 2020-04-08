محافظ الجيزة يوجه وحدات الملاريا برش الشوارع لمواجهة انتشار الذباب

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل باستثمار فترة حظر التجول لرفع المخلفات وتراكمات القمامة أولاً بأول ورش وتطهير الشوارع وسرعة إنجاز أعمال التطوير الجارية والتشديد على شركات الجمع السكنى بضرورة الجمع من المنازل على أن يتم إنهاء التعاقد مع المخالفين لذلك القرار والشركات التى لا تثبت جدية فى تنفيذ ما يوكل إليها من أعمال.

وأضاف محافظ الجيزة أنه نظراً للأهمية القصوى التى يحظى بها ملف النظافة، يتم محاسبة المقصرين بشكل فورى، خاصة فى ظل ما تقوم به الدولة من أعمال تطهير وتعقيم للمؤسسات والأبنية والشوارع موجهاً بقيام وحدات الملاريا بالأحياء والمراكز والمدن برش الشوارع بكافة القطاعات لمواجهة ظاهرة انتشار الذباب.

وكان عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا طارئاً مع القيادات التنفيذية بنطاق المحافظة وذلك لبحث ألية تنفيذ قرارات اجتماع مجلس الوزراء الصادرة بشأن مواجهة مرض كورونا وضبط الشارع والأسواق والتأكد من توافر الخدمات للمواطنين.

وثمن محافظ الجيزة جهود رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وما تم بذله خلال الفترة الماضية من جهود لخدمة المواطنين منوهاً على أن الدولة تعيش ظروفاً استثنائية تستلزم من كل منهم التضحية وبذل أقصى ما لديه من جهد وتنفيذ كافة التعليمات والقرارات الصادرة بكل حزم وأنه لن يتهاون فى محاسبة أى حالات تقصير فى هذا الشأن.

وشدد محافظ الجيزة للحضور أنه فى ظل الإجراءات الاستثنائية التى تمر بها الدولة لا بد من عدم إغفال المهام الرئيسية المكلفون بها وعلى رأسها أعمال النظافة وإزالة مخالفات المبانى ورفع الإشغالات وكفاءة المرافق العامة مشدداً على ضرورة المتابعة بشكل دورى لتنفيذ الأعمال والتصدى بكل حزم للبناء المخالف ومظاهر التعدى التى يقوم بها البعض مستغلاً انشغال الاجهزة المختلفة فى مواجهة فيروس كورونا.