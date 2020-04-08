محافظ الإسماعيلية يشكل لجنة لمواجهة البناء المخالف أثناء فترة الإنشغال بكورونا

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصدر اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية القرار رقم 203 لسنة 2020 بتشكيل لجنة دائمة بنطاق كل وحدة محلية "مركز أو مدينة أو قرية أو حى" برئاسة رئيس الوحدة المحلية المختص كل فى نطاقه أو من يقوم مقامه "النائب أو السكرتير" حسب الأحوال وعضوية كل من مدير الإدارة الهندسية ومهندس المنطقة ومدير حماية أملاك الدولة ومدير الإدارة الزراعية ومسؤل حماية الأراضى.

وتختص هذه اللجان بالقيام بالمرور الدورى يوميا بدائرة الوحدة المحلية لحصر واثبات كافة مخالفات البناء والتعديات الواقعة على أملاك الدولة العامة أو الخاصة والتعديات الواقعة على الأراضى الزراعية التى تمت أثناء فترة انشغال أجهزة الدولة بتنفيذ خطة مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الفورية حيالها بما فيها تنفيذ الازالة الفورية للتعديات.

ويخطر بصورة من هذا القرار مدير أمن الاسماعيلية، كما تقوم اللجنة بإعداد تقرير تفصيلى دورى أسبوعيًا بالمخالفات والتعديات وما تم اتخاذه حيالها من إجراءات وعرضه على السكرتير العام للمحافظة وعرض أعمال اللجنة أولًا بأول على المجلس التنفيذى للمحافظة.

من ناحية أخرى، قال اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة بدأت حملة كبيرة لتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والمدارس والأماكن العامة بالمحافظة، بجانب نشر الوعى لدى المواطنين، بضرورة متابعة تعليمات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس، طالب أهالي الإسماعيلية بالبعد عن الشائعات ونشر الوعي الصحي والالتزام بالتوجيهات والبعد عن أماكن التجمعات ومراعاة الصحة العامة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوي، مشيرًا إلي مشاركة المجتمع المدني وتعاونهم في انجاح الحملة في تعقيم وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية للحفاظ علي الإسماعيلية، وعدم انتشار الفيروس.

وناشد محافظ الإسماعيلية، المواطنين بعدم النزول إلى الشوارع والبقاء في المنزل من أجل سلامتهم وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين إلكترونيًا أو من خلال رقم غرفة العمليات والرد على استفساراتهم تتم بشكل فورى على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.