محافظ الإسماعيلية يشكل لجنة دائمة لمتابعة ورفع كفاءة منظومة النظافة

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصدر اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية القرار رقم 206 لسنة 2020 بتشكيل لجنة دائمة بنطاق كل وحدة محلية أو حى برئاسة رئيس المركز أو المدينة أو الحى أو القرية أو من يقوم مقامه النائب أو السكرتير حسب الأحوال وعضوية كلًا من مسئول جهاز تحسين البيئة بالمركز والمدينة أو الحى أو القرية أو من يقوم مقامة ومسئول الحملة الميكانيكية بالمركز والمدينة أو الحى أو القرية أو من يقوم مقامة، ومسئول النظافة بالمركز والمدينة أو الحى أو القرية أو من يقوم مقامة وللجنه أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها .

وتختص اللجنة بالمرور الدورى مرة يوميًا على الأقل بدائرة المركز أو المدينة أو الحى أو القرية بحسب الحال لحصر وأثبات كافة المخالفات لقانونى البيئة والنظافة العامة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها والتأكد من التزام القائمين على أعمال النظافة بنطاق المركز والمدينة أو الحى أو القرية بأعمالها على أكمل وجه بشأن سرعة رفع القمامة والمخلفات أيا كان نوعها ونقلها للأماكن المخصصة لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين من العاملين بمنظومة النظافة وإثابة المجتهد منهم فى إطار اللوائح القوانين المعمول بها فى هذا الشأن وإزالة اية معوقات تعوق منظومة رفع القمامة بدائرة اختصاص اللجنة.

كما تختص اللجنة بضبط أى مواطن يقوم بإلقاء القمامة أو أى مخالفات من أى نوع فى غير المكان المخصص لها سواء كان مترجلًا أو مستخدمًا لمعدة أيا كان نوعيتها تروسكيل أو سيارة أو جرار أو عربية كسح وغيرها وإبلاغ قسم الشرطة المختص بالواقعة وطلب النجدة إذا لزم الأمر والتحفظ على المعدة المستخدمة وتلقى ما يرد من المواطنين عن طريق خط ساخن بكل جهة بشأن الإبلاغ عن من يقوم بإلقاء القمامة فى غير المكان المخصص لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الشأن .

كما تختص اللجنة بتفعيل مرور جامعى القمامة على المنازل والمنشآت لتجميع القمامة فى حدود الإمكانيات المتاحة لدى كل جهة وذلك للحد من ظاهرة القاء القمامة فى غير الأماكن المخصصة لها وخاصة الطرق والميادين العامة والتواصل مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية والشركات العاملة فى مجال رفع القمامة واتحادات الشاغلين للوقوف على أفضل الطرق والوسائل لتطوير منظومة النظافة بدائرة اختصاص اللجنة.

كما تضمن القرار اختصاص اللجنة بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة بالمحافظة للوقوف على أحدث التعليمات والكتب الدورية بشأن إدارة منظومة النظافة والإعلان عن الأماكن المخصصة كنقط فرعية لتجميع القمامة قبل رفعها ونقلها إلى المقالب العمومية وتحديد اشتراطات النقل والتغطية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة.

وعلى أن يتم التأكيد على توزيع صناديق القمامة بما يتفق وأحكام قانون النظافة العامة والحفاظ على البيئة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى سائق معدة حكومية من العاملين بمنظومة النظافة يتقاعس عن أداء عملة أو يستخدم المعدة فى غير الغرض المخصصة من أجله وعرض تقرير أسبوعى بنتائج أعمال اللجنة على السكرتير العام للمحافظة وعرض دورى بنتائج أعمالها على المجلس التنفيذي.

وعلى أن يكلف مدير إدارة شئون البيئة للمحافظة بعمل تقرير دورى اسبوعيا للعرض على المحافظ بشأن سير منظومة النظافة بنطاق الوحدات المحلية بنطاق المحافظة ومدى التزام تلك الجهات بأحكام هذا القرار والقوانين واللوائح المنظمة فى هذا الشأن.

ويعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى جميع المختصين تنفيذه بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.