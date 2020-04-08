محافظ أسوان: جهود متواصلة لدفع عجلة العمل بمشروعات تطوير القرى

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن هناك جهود متواصلة تبذلها أجهزة المحافظة لدفع العمل بمشروعات مبادرة حياه كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحسين مستوى المعيشة المواطنين البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى لتحويل كافة الأفكار والرؤى البناءة إلى واقع فعلى ملموس فى صورة مشروعات وخدمات متنوعة.

ولفت اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى تصريحات صحفية إلى أنه جارى تنفيذ العديد من المشروعات داخل مراكز المحافظة المختلفة فى قطاعات الكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة والممولة من وزارة التنمية المحلية بإجمالى مبالغ مالية تصل لحوالى 46,1 مليون جنيه والتى تتابعها لجنة حياة كريمة للوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية.

وأوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن مشروعات المبادرة منها ماهو جارى بقطاع رصف الطرق والتى تتضمن رصف طرق بطول 3 كم بقرية السنقارى ( المالكى ) بمركز نصر النوبة، بجانب رصف طرق بطول 450 متر بقرى الحكمة والكرامة والمنار بمشروع وادى النقرة .

وأشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى أنه فى قطاع تحسين البيئة جارى تنفيذ 5 بيارات تجميع بقرية الإيمان بوادى الصعايدة بإدفو، أما بالنسبة للمشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء فقد تم تنفيذ 75 % منها وهى تضم تركيب 3 مولدات 100 ك.ف.أ، ومولد 500 ك.ف.أ، وكذا تركيب 861 عامود بالكشاف والزراع والمشتملات بتوماس وعافية وبشاير الخير وتوشكى ببحيرة ناصر، بجانب تركيب 87 عامود بالكشاف والزراع والمشتملات بقرية العلاقى وخور أبو صبيرة بأبو الريش، بالإضافة إلى تركيب 831 عامود كهرباء بالزراع والكشاف بقرى السنقارى ( المالكى )، والحكمة والكرامة والمنار بمشروع وادى النقرة التابع لمركز نصر النوبة .

وأضاف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه جارى أيضاً توريد وتركيب 52 عامود جهد منخفض بالمشتملات، و151 كشاف ليد، و100 وات بالزراع والمشتملات بقرية سبيل العرب التابعة لمركز كوم أمبو، وأيضاً تركيب 150 عامود كهرباء ومحول 300 ك.ف.أ بالمشتملات بقرية الشهامة، وكذا تركيب 75 عامود كهرباء ومحول معلق 50 ك . ف . أ بالمشتملات والبرج وكابلات وأسلاك بقرية الإيمان، علاوة على تركيب 50 ك.ف.أ بالمشتملات والبرج وكابلات وأسلاك بقرية الأشراف التابعين لوادى الصعايدة بإدفو.

كان قد عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ، بجانب مديرى المحاجر البيطرية وهيئة تنمية بحيرة السد العالى والتموين والطب البيطرى والثروة السمكية والبيئة والتخطيط العمرانى وميناء السد العالى شرق، بالإضافة إلى رئيس مدينة أبوسمبل السياحية، من أجل الإستفادة من المزايا النسبية والمقومات الإقتصادية للمحاجر والمجازر البيطرية والمفرخات السمكية.

وأكد محافظ أسوان خلال الاجتماع على ضرورة العمل بفكر إستثمارى جديد لجذب المزيد من المشروعات التى فى نطاق بحيرة ناصر ومدينة أبوسمبل السياحية لتحقق القيمة المضافة والقدرة الإقتصادية التنافسية مما يصب فى صالح أبناء المحافظة من خلال توفير اللحوم المبردة والأسماك الطازجة بأسعار تتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين، علاوة على توفير فرص عمل حقيقة للشباب الأسوانى، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية متكاملة تضم كافة المتخصصين وتعمل برؤية إستثمارية، مع تطبيق الضوابط القانونية والإشتراطات البيئية والإجراءات الوقائية لإزالة العراقيل والعقبات التى كانت تعوق إنطلاق المشروعات المتعثرة والمتوقفة، مع العمل على تسوية المديونيات السابقة وجدولتها سواء للأفراد أو الشركات المؤجرة للمحاجر والمجازر والمفرخات السمكية بكل شفافية ونزاهة تمهيداً لرفع تقرير كامل إلى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها .

وحذر اللواء أشرف عطية بأنه لن يسمح لأى جهة بإعاقة دوران عجلة العمل أمام تشغيل هذه المشروعات وطرحها للمستثمرين الجادين بما يحقق العوائد الإقتصادية المرجوة منها بالشكل المطلوب، وخاصة فى ظل وجود محاجر ومجازر بيطرية للماشية والجمال متوقفة عن العمل حالياً وتصل طاقتها لأكثر من 72 ألف رأس من العجول والجمال والماشية، موضحاً بأنه فى نفس الوقت توجد 4 مفرخات سمكية تصل طاقتها إلى 100 مليون زريعة لا تحقق المستهدف منها وهو الذى يتطلب طرحها للإستثمار بالأسلوب الأمثل لرفع إنتاجية البحيرة من المنتج السمكى الأورجنيك ليغطى احتياجات السوق المحلى .

كان قد أمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة إفتتاح وتشغيل أكبر مصنع على مستوى الصعيد والثالث على مستوى مصر بالمنطقة الصناعية بالعلاقى بعد توفيق أوضاعه الإدارية التى تعطلت لأكثر من عامين، على الرغم من أن المصنع سينتج الكحول ومواد أخرى بتكلفة إستثمارية 12 مليون جنيه مما يساهم فى خفض أسعارها فى السوق المحلى وباقى الأسواق على مستوى الصعيد والجمهورية، وبالتالى تكثيف العمل فى منظومة التطهير والتعقيم لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد،

واستقبل محافظ أسوان المستثمر صاحب المصنع وذلك بحضور العميد أحمد عز مدير عام المناطق الصناعية والذى وجه الشكر للمحافظ على تقديم كافة التسهيلات الإدارية أمام المستثمرين ليعد ذلك إنفتاحاً جديداً أمام إطلاق العديد من المشروعات الإستثمارية

مؤكداً على أن المصنع الجديد سيبدأ بطاقة إنتاجية 6 طن يومياً، وسيعمل على زيادة الإنتاج إلى 8 طن يومياً ليغطى الصعيد بالكامل وباقى المحافظات وهو الذى سيساهم فى خفض أسعار الكحول بحوالى 50 % من الأسعار الحالية، بجانب أن الإنتاج مطابق للمواصفات الطبية المطلوبة، بالإضافة إلى أنه يوفر 60 فرصة عمل مباشرة للشباب .

. فيما طالب اللواء أشرف عطية المصنع الجديد بالتبرع بكميات من الكحول للمساهمة فى الحملة الموحدة التى تقوم بها المحافظة حالياً لتطهير وتعقيم جميع الأحياء الشعبية والمناطق السكنية والقرى والمناطق النائية لتحقيق البيئة الآمنة للمواطنين وعدم إصابتهم بهذا المرض .



