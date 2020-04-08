محافظة الجيزة: تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأهالى المعتمدية على مدار الساعة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة كل من إبراهيم الشهابى، نائب المحافظ للمراكز والمدن، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد للمحافظة، بالمرور ومتابعه قرية المعتمدية بمدينة كرداسة للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكل الإجراءات الأحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا حفاظا على سلامة أهالى القرية وللوقوف على مدى صحتهم وتلبية الاحتياجات والأطمئنان على تقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية للأهالى القرية.

وتفقد نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن الوحدة الصحية لقرية المعتمدية بنطاق مركز ومدينة كرداسة للأطمئنان على تقديم الرعاية الصحية والخدمات والاحتياجات الأساسية، كما اطمأن نائب المحافظ على أنتظام العمل بالوحدة الصحية والعمل طوال 24 ساعة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأهالي القرية وتوفير جميع أدوية الرعاية الأساسية داخل الوحدة الصحية.

رافق نائب المحافظ خلال تفقده للوحدة الصحية للقرية المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ياسر مدين رئيس المدينة ومديرى إدارات الطب الوقائى بمديرية الصحة بالمحافظة والصحة بالمدينة.

وكانت أعلنت محافظة الجيزة، فرض حجرا صحيا على قرية المعتمدية، التابعة لمركز كرداسة، اعتبارا من اليوم 7 / 4 /2020، بناء على التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة أربعة عشر يوما حفاظا عليهم وذويهم، وأشارت المحافظة، أن ذلك يأتى فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة المواطنين.

وأكدت محافظة الجيزة على اتخاذ عدد من الإجراءات، لتسهيل سبل المعيشة لأهالى القرية، وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضا ألبان أطفال للمنازل، وتوفير سيارات إسعاف لنقل أى حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات، فضلا عن توفير متطوعين من داخل القرية، لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكلف محافظ الجيزة أحمد راشد، مديريات "التموين – التضامن – الجمعيات الأهلية"، لتوفير كافة السلع التمونية والخبز والخضروات والفاكهة، وكذا توفير منافذ من سيارات شباب الخريجين، واليوم الواحد بها كافة متطلباتهم.