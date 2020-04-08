اليوم السابع
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محافظة الجيزة تخصص منافذ لبيع الخضراوات والفاكهة لمواجهة جشع التجار.. صور

الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:03 ص
محافظة الجيزة تخصص منافذ لبيع الخضراوات والفاكهة لمواجهة جشع التجار.. صور منافذ لبيع الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية لمواجهة جشع التجار
كتب سيد الخلفاوى

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خصصت محافظة الجيزة، منافذ لبيع الخضراوات والفاكهة والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بأحياء الهرم وبولاق الدكرور والدقي والعجوزة والطالبية وشمال الجيزة وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتسهيل كافة سبل المعيشة للمواطنين والتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة دون مغالاة ومحاربة جشع بعض التجار . 
و كلف محافظ الجيزة بمتابعة عمل المنافذ وانتظامها وتوافر السلع بها يوميا للتأكد من توفير الخضر والسلع بأسعار مناسبة. 
 
ومن جانبه تابع اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة والمشرف علي الأحياء عمل المنافذ اليوم للوقوف علي انتظامها وتوافر الخضراوات والفاكهة والمواد الغذائية بها بأسعار مخفضة والتأكد من عدم وجود اي تجمعات للمواطنين بالمنفذ والحفاظ علي الاجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا. 
 
وافتتح مركز ومدينة الواحات البحرية، بالجيزة، منفذ لتوفير الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة لمواجهة جشع التجار، والحد من ارتفاع الأسعار، وذلك ضمن مجموعة الإجراءات التي اتخذتها محافظة الجيزة، للتصدي للغلاء وجشع بعض التجار.
 
وأكد الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية، أنه تم بدء البيع بالمنفذ، بناءا على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والتنسيق مع الجمعية الزراعية بالباويطي .
 
وكان اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، وجه بضخ سيارات لبيع اللحوم والدواجن والمواد الغذائية من خلال سيارات اليوم الواحد لشباب الخريجين وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والتى تطرح المنتجات للجمهور بأسعار مخفضة.
 
 وتتواجد السيارات بأحياء جنوب وشمال وبولاق الدكرور والعمرانية والطالبية وتتمركز هذه السيارات فى الميادين الاتية جنوب الجيزة " ام المصريين والمنيب وساقية مكى بولاق الدكرور شارع ناهيا وكوبرى صفط"، وفى حى شمال " شارع البوهى واول البراجيل" ، وفى العمرانية " شارع الثلاثينى شارع الدكتور بجوار الكنيسة الطالبية" وسوق شلتوت وسوق الكونيسة.

 
منافذ لبيع الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية لمواجهة جشع التجار (1)
منافذ لبيع الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية لمواجهة جشع التجار (1)

منافذ لبيع الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية لمواجهة جشع التجار (2)
منافذ لبيع الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية لمواجهة جشع التجار (2)

منافذ لبيع الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية لمواجهة جشع التجار (3)
منافذ لبيع الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية لمواجهة جشع التجار (3)

منافذ لبيع الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية لمواجهة جشع التجار (4)
منافذ لبيع الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية لمواجهة جشع التجار (4)

منافذ لبيع الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية لمواجهة جشع التجار (5)
منافذ لبيع الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية لمواجهة جشع التجار (5)



 

 


الجيزة

غلاء الاسعار

الخضر

منافذ السلع

اخبار الجيزة

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